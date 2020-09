Fall Nawalny: Lawrow verspricht Antwort auf mögliche Sanktionen (Sputniknews)

https://de.sputniknews.com/politik/20200912327928312-fall-nawalny-lawrow-verspricht-antwort-auf-moegliche-sanktionen/

Sollten die westlichen Länder wegen der Situation um den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny Sanktionen gegen Russland einführen, wird das Land laut seinem Außenminister, Sergej Lawrow, mit Gegenmaßnahmen reagieren.

„Niemand hat das Prinzip der Gegenseitigkeit in den internationalen Angelegenheiten aufgehoben“, betonte Lawrow in einer Sendung des TV-Senders „Rossija 1“.

Moskau werde das Vorgehen der westlichen Staaten bewerten und anschließend darauf reagieren, so der russische Chefdiplomat. Ihm zufolge können solche Entscheidungen nicht unbeantwortet bleiben.

