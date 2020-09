Die Diffamierung der Konfuzius-Institute, die in vielen Ländern den wissenschaftlichen und kulturellen Austausch mit China unterstützen nimmt zu. In Deutschland sind es derzeit vor allem FDP und AfD, die Front gegen die Institute machen, aber auch in der „links“-liberalen Presse nimmt der Druck zu. Die Linksfraktion wollte es genau wissen: Wie arbeiten die Konfuzius-Institute? Wie groß ist der behauptete Einfluss der KP China wirklich? Und wie gehen die Professoren mit den öffentlichen Falschdarstellungen um?

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related