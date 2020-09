Aufruf: Nein zum Putschregime in Bolivien – nein zu gewaltsamer Unterdrückung und Sparmaßnahmen (Jeremy Corbyn)

Jeremy Corbyn schreibt:

Ich ging 1969 zum ersten Mal nach Bolivien und war überwältigt von der Schönheit des Landes. Heute müssen wir Solidarität mit den Millionen Bolivianern zeigen, die sich für Demokratie, Gleichheit und einen Gesundheitsdienst für alle einsetzen. Stellt euch mit mir zusammen hinter diese Forderungen:

Nein zum Putschregime in Bolivien – Nein zu gewaltsamer Unterdrückung und Sparmaßnahmen.



Im Mai 2020 waren es sechs Monate nach dem Militärputsch, durch den Präsident Evo Morales aus dem Amt entfernt wurde – heute leiden Bolivianer unter einem illegitimen Regime, das derzeit besteht, weiterhin unter gewaltsamer Unterdrückung und grausamen Sparmaßnahmen Leben in Gefahr während der Coronavirus-Krise.

Morales wurde aus dem Land geputscht, nachdem er mit einem Vorsprung von 10 Punkten vor Carlos Mesa zum Wahlsieger im Oktober erklärt worden war. Behauptungen über Unregelmäßigkeiten der OAS, die zu 60% von den USA finanziert wird, wurden zur Rechtfertigung des Staatsstreichs herangezogen, wurden jedoch durch Studien zu den Wahlen zurückgewiesen. In einem Bericht der in Washington ansässigen CEPR heißt es: „Es gibt keine statistischen Beweise für Betrug, die wir finden können. Die statistischen Analysen und Schlussfolgerungen der OAS scheinen zutiefst fehlerhaft zu sein.“

Unter der Putschpräsidentin Jeanine Añez, deren Wahlbündnis der Partei im Oktober nur 4% sicherte, wurde Dissens gewaltsam unterdrückt. Ein Bericht der Interamerikanischen Menschenrechtskommission ergab, dass nach dem Putsch mindestens 36 Menschen getötet wurden, darunter zwei Ereignisse, die als Massaker eingestuft wurden. Ehemalige Minister und Gewerkschafter wurden festgenommen und Journalisten schikaniert und gefoltert.

Während sich die COVID-19-Pandemie in ganz Lateinamerika ausbreitet, haben brutale Sparmaßnahmen zu einer großen Gesundheitskrise im Land geführt, einschließlich eines Mangels an medizinischer Grundversorgung.

Wir stehen in Solidarität mit den Millionen Bolivianern, die gegen das Putschregime sind, und unterstützen ihren Kampf für öffentliche Gesundheit, Demokratie und sozialen Fortschritt.

HIER UNTERZEICHNEN:

http://bit.ly/boliviarepression

