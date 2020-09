Memorandum of Understanding zwischen dem Syrischen Demokratischen Rat und der Volkspartei unterzeichnet in Moskau

https://kassioun.org/en/statements-documents/item/65540-memorandum-of-understanding-between-syrian-democratic-council-and-people-s-will-party

Es lohnt sich, dieses Memorandum of Understanding vollständig zu lesen, das letzte Woche (natürlich in Moskau) von Mitgliedern der sogenannten Moskauer Plattform unterzeichnet wurde, nämlich dem Syrischen Demokratischen Rat (Rojavas politischer Flügel) und der Volkspartei (einem Marxisten/Leninistischen Fraktion im syrischen Parlament innerhalb der Volksfront für Veränderung und Befreiung unter der Leitung des ehemaligen stellvertretenden Premierministers Qadri Jamil. Lawrow hat es das Memorandum als „vorbildlich“ bezeichnet. Der intersyrische Dialog zur Erreichung einer tragfähigen politischen Lösung und zur Wahrung der territorialen Integrität des Landes ist nach fast einem Jahrzehnt Krieg von größter Bedeutung. Ebenso muss der schändliche Ceasar Act der US-Regierung, der den Wiederaufbau hemmen und das syrische Volk weiterhin fremd machen soll, entschieden abgelehnt werden.

Text der Absichtserklärung:

Erstens: Das neue Syrien ist ein geeintes Syrien in Land und Leuten. Es ist ein demokratischer Staat, der gleiche Staatsbürgerschaft und soziale Gerechtigkeit erreicht. Es ist stolz auf alle seine Komponenten (Araber, Kurden, syrische Assyrer, Turkmenen, Armenier, Zirkassier) und sieht in seiner Vielfalt an Identitäten einen bereichernden Faktor, der seine Einheit und Integrität des sozialen Gefüges stärkt. Ihre Verfassung ist demokratisch und erreicht einerseits eine fortschrittliche Formel für das Verhältnis zwischen Dezentralisierung, die den Menschen die Ausübung ihrer direkten Autorität in den Regionen garantiert und eine Selbstversorgung, eine gerechte Verteilung von Wohlstand und Entwicklung im ganzen Land erreicht Zentralisierung in den grundlegenden Angelegenheiten (Außenpolitik, Verteidigung und Wirtschaft) andererseits.Zweitens: Die politische Lösung ist der einzige Ausweg aus der Syrienkrise und basiert auf der Souveränität des syrischen Volkes in all seinen Komponenten und dem Recht dieses Volkes auf Selbstbestimmung durch Dialog. In diesem Zusammenhang unterstützen und arbeiten die beiden Parteien an der vollständigen Umsetzung der Resolution 2254 des VN-Sicherheitsrates, einschließlich der Umsetzung des Genfer Kommuniqués und der Einbeziehung der anderen Oppositionsplattformen in den politischen Prozess in Syrien, einschließlich des Demokratischen Rates in Syrien, da diese Entschließung ein Instrument ist das Recht des syrischen Volkes durchzusetzen, die syrische Souveränität vollständig wiederherzustellen, und daran zu arbeiten, alle Sanktionen und alle Formen der Belagerung des syrischen Volkes zu beenden; die Politisierung humanitärer Hilfsmittel zu beenden; und alle ausländischen Berufe und Formen der externen Intervention zusammen mit ihren verschiedenen Trägern zu beenden,Drittens: Der erhoffte Zustand der gleichen Staatsbürgerschaft in Syrien unterstreicht die gesellschaftliche Vielfalt Syriens und die Verpflichtung, eine gerechte, demokratische Lösung für die Kurdenfrage in Syrien im Einklang mit internationalen Bündnissen und Erklärungen und der verfassungsmäßigen Anerkennung ihrer Rechte zu finden die nationalen Rechte der assyrischen Syrer und aller syrischen Komponenten innerhalb der territorialen Einheit und Integrität sowie der Souveränität Syriens.Viertens: Die autonome Verwaltung von Nord- und Ostsyrien ist eine objektive Notwendigkeit und ein gesellschaftliches Bedürfnis in Bezug auf die Bedingungen des Landes und die Bedürfnisse der Region, die durch die aktuelle Krise entstanden sind, und es ist wichtig, von den Erfahrungen von zu profitieren die Autonome Verwaltung, ihre Vor- und Nachteile als eine Form der Autorität der Menschen in den Regionen, die auf allgemeiner nationaler Ebene und im Rahmen des Konsenses zwischen Syrern auf eine Weise entwickelt werden sollte, die die Einheit der syrischen Gebiete stärkt Souveränität seines Staates und seines allgemeinen VerwaltungssystemsFünftens: Die syrische Armee ist die allgemeine nationale Institution, auf die das Tragen von Waffen beschränkt ist, und sie greift nicht in die Politik ein. Die syrischen demokratischen Kräfte, die ernsthaft zum Krieg gegen den Terror beigetragen haben und weiterhin daran arbeiten, das Zusammenleben zu fördern, sollten auf der Grundlage der zu vereinbarenden Formeln und Mechanismen in die syrische Armeeeinrichtung einbezogen werden.Demnach einigten sich die beiden Parteien darauf, die gegenseitige Kommunikation und Koordinierung auf allgemeiner politischer Ebene und auf der Ebene direkter Maßnahmen zu verbessern. Die beiden Parteien betonen die Notwendigkeit gemeinsamer Maßnahmen, um die Beteiligung des syrischen Demokratischen Rates am politischen Prozess in allen Einzelheiten sicherzustellen, und darüber hinaus das syrische Verfassungskomitee.

