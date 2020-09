Jens Berger: Der (Covid-19) Daten-Kasper hat wieder zugeschlagen – und ein Leserbrief

Friedhelm Grützner:

Merkwürdig ist allerdings, dass die Regierungen anderer Länder – und zwar ganz gleich welcher politischen Färbung (außer Brasilien mit Bolsonaro) – das derzeitige Infektionsgeschehen als nicht so harmlos betrachten wie Du. Oder meinst Du etwa, die Regierungen in Italien, Großbritannien, Frankreich, Neuseeland, Australien und anderswo seien derart von der deutschen Mainstream-Presse manipuliert worden, dass sie völlig sinnlose Verschärfungen der Corona-Regeln erlassen haben, während in Deutschland diese eher gelockert werden? Im sozialistischen Kuba sind vor Kurzem Restriktionen angeordnet worden, die hierzulande politisch und verfassungsrechtlich nie durchsetzbar gewesen wären: „Seit dem 1. September gilt in Havanna zusätzlich eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 19 Uhr und 5 Uhr morgens für alle Privatpersonen und Fahrzeuge. Außerdem wurden Bußgelder für Verstöße gegen die Hygienemaßnahmen erhöht. Eingekauft werden kann, ähnlich wie im April und Mai, von Einwohnern nur noch in ihrem jeweiligen Stadtteil. Damit soll die Mobilität in der Hauptstadt auf ein Minimum reduziert werden. Polizei, Komitees zur Verteidigung der Revolution und Innenministerium sollen ihre Kräfte bündeln, um vor allem gegen illegale Partys und andere Menschenansammlungen vorzugehen. Zuletzt sorgten neben Gottesdiensten vor allem solche Events für neue Virus-Ausbrüche. Zusätzlich zu den Mobilitätseinschränkungen soll wieder, wo möglich, auf Home-Office umgestellt werden.“Ist jetzt selbst das sozialistische Kuba von der bundesdeutschen Mainstream-Presse so eingeschüchtert worden, dass es diese weitgehenden Einschränkungen verordnete? Oder ist es nicht vielmehr so, dass bei den jeweiligen Regierungen eigenständige Erwägungen und eigenständige Expertisen – die im Widerspruch zur Expertise von Jens Berger und den Nachdenkseiten stehen – diese herbeiführt haben. Es ist ja legitim, die derzeitige öffentliche Diskussion als übertrieben und effektheischend zu betrachten, aber dann ist es ein wenig dünn, die weltweiten Verschärfungen der Corona-Maßnahmen nicht wahrzunehmen und vor allem auf (angebliche oder tatsächliche) Verzerrungen und Übertreibungen der bundesdeutschen Mainstream-Presse hinzuweisen, ohne sich mit den Begründungen der von den Regierungen vor Ort getroffenen Maßnahmen auseinanderzusetzen.Ich will nun nicht sagen, dass ich in diesen Dingen superschlau wäre und alles richtig war, was seit dem Frühjahr angeordnet wurde. Aber die Tendenz in den „alternativen“ Medien, a priori bei den verantwortlichen politischen Akteuren und in den Mainstream-Medien „mala fide“ (bösen Willen) vorauszusetzen, schwächt m. E. ihre Glaubwürdigkeit und verleiht ihnen etwas von Hysterie und Schnappatmung.https://amerika21.de/2020/09/243080/havanna-corona

Jens Berger antwortet:

Immer wieder die gleicher Leier von Dir. Weil alle Regierungen das so machen, muss es richtig sein. So ziemlich alle Regierungen finden auch den Freihandel, den Finanzkapitalismus und die Nutzung nicht regenerativer Energien toll … ist das alles daher auch unangreifbar? Und was die Medien angeht – an welcher Stelle schreibe ich denn, dass die deutschen Medien die Regierung in Australien beeinflussen würden? Dafür gibt es schon einen Rupert Murdoch. Aber lassen wir das, Dir geht es ja ohnehin nicht um eine substanzielle Debatte.

Friedhelm Grützner:

Das ist doch Whataboutismus! Die Bekämpfung einer Pandemie (oder Seuche) ist etwas anderes als Freihandel oder Finanzkapitalismus. Meines Wissens gehört die kubanische Regierung nicht zu jenen, die sich dem Freihandel oder dem Finanzkapitalismus ergeben haben. Trotzdem ist deren Corona-Regiment wesentlich repressiver als das von „Mutti“ Merkel, dieser bösen Diktatorin.Wenn ich die in der Sache involvierten Regierungen einmal nach ihrer politischen Färbung Revue passieren lasse, so ist doch – mit allem Vorbehalt in der Tendenz – festzustellen, dass die eher „linken“ oder „linksliberalen“ Administrationen wie Kuba, Neuseeland oder Portugal seuchenpolitisch rigider verfahren als die Bundesregierung, während die rechten „Querdenker“ Bolsonaro und Trump es eher mit den „alternativen“ Medien hierzulande halten.

