Evo Morales, Lula da Silva und Rafael Correa

9. September 2020

Meinung von Juan Manuel Karg *

Keiner der drei regiert heute in ihrem Land. Sie haben Brasilien, Bolivien und Ecuador verwandelt, aber sie werden von einem rechten Flügel, der sie verbannt oder inhaftiert hat, aus der Wahlszene vertrieben, mit einer Koordination, die nicht einmal verborgen ist und auf interne Interessen reagiert, sondern vor allem auf externe. Das beste Beispiel dafür ist die gleichzeitige Disqualifikation von Rafael Correa und Evo Morales am selben Tag und im Abstand von nur wenigen Minuten, die sich darauf vorbereiteten, als Kandidaten für den Vizepräsidenten bzw. den Senator an bereits fehlerhaften Wahlen teilzunehmen. Eine starke Botschaft: am selben Tag, fast zur selben Zeit, beide außerhalb des Feldes.

In Brasilien wurde alles mit einer Amtsenthebung ohne Verantwortungsverbrechen gegen die damalige Präsidentin Dilma Rousseff entfesselt, mit einem unwiderlegbaren Ziel im Hintergrund: dem Austritt der Arbeiterpartei aus dem Planalto-Palast und dem Gefängnis und der anschließenden Disqualifikation von Luiz Inácio Lula da Silva. Nach dem Parlamentsputsch, nach dem Michel Temer 2016 sein Amt antrat, erlaubten sie Lula, dem Kandidaten mit der höchsten Bewertung in den Umfragen nicht, am Wahlkampf teilzunehmen. Es war, was passiert ist: Lula wurde wegen einer Affäre verurteilt, die nicht seine war, sie schickten ihn ins Gefängnis und sie entließen ihn bei den Präsidentschaftswahlen 2018. Der messianische rechtsextreme Jair Bolsonaro gewann nach einem schmutzigen Feldzug und stützte sich auf einen wütenden Anti-Petetismus, der von ihm angeheizt wurde die Hauptmedien und mit einem systematischen Hämmern gefälschter Nachrichten gegen Fernando Haddad, PT-Kandidat,

In Bolivien radikalisierte eine hastige Prüfung der Organisation Amerikanischer Staaten Luis Fernando Camacho weiter, der mit der Bibel in der Hand den Burned Palace betrat, nachdem hochrangige Militärkommandanten Evo Morales zum Rücktritt aufgefordert hatten. Der Kandidat der Bewegung für den Sozialismus hatte Carlos Mesa in der ersten Wahlrunde im Oktober 2019 besiegt, der das Ergebnis nicht kannte und eine Straßenmobilisierung forderte, die Wahlmaterial im ganzen Land in Brand setzte. Dann schwor sich die De-facto-Präsidentin Jeanine Añez ohne Quorum ein: Sie kam an und kündigte Präsidentschaftswahlen in drei Monaten an und ist auf dem Weg, ein Jahr im Amt zu dienen, ohne von irgendjemandem zur Ausübung der Staatsführung gewählt worden zu sein. In der Mitte unterdrückte er: die Massaker von Sacaba und Senkata,

In Ecuador konnte der rechte Flügel Alianza País bei den Präsidentschaftswahlen nicht schlagen, bei denen Lenín Moreno den Bankier Guillermo Lasso in einer engen Abstimmung besiegte. Was ist danach passiert? Moreno folgte dem Programm der Besiegten und begann eine brutale politische Verfolgung gegen Correísmo, von der er abdankte und jede einzelne seiner Flaggen aufgab. Converso unterdrückte die Mobilisierungen gegen das vom Internationalen Währungsfonds im Jahr 2019 geforderte Wirtschaftspaket, sperrte Oppositionsführer ein, schloss sich offen Washington an und privatisierte öffentliche Unternehmen. Außerdem blieb er bei der Partei, die er bei den Regionalwahlen bei den Wahlen zerstört hatte, und zwang Correísmo, nach der Disqualifikation der ersten Partei verschiedene Listen zu verwenden: erstes soziales Engagement und jetzt demokratisches Zentrum.

Brasilien, Bolivien und Ecuador zeigen uns heute die ernsthafte Verschlechterung der Demokratie auf unserem Kontinent. Sie sind auch drei der Länder, die in Lateinamerika am stärksten von Covid-19 betroffen sind: Wir haben verheerende Bilder der Auswirkungen der Pandemie in Manaus, Cochabamba und Guayaquil gesehen, um nur einige Städte zu nennen. Lula, Evo und Correa werden von neoliberal-autoritären Regierungen verfolgt und haben eine komplexe Aufgabe: Immer noch behindert, verboten, müssen sie eine Neudemokratisierung ihrer Länder fördern, auf der Suche nach einem sozialen Abkommen, das auch die von den Massenmedien und Medien geblendeten Mittelschichten ansprechen kann seine Erzählung. Diese drei Staats- und Regierungschefs müssen nach demokratischen, partizipativen Lücken suchen und auch die Entstehung neuer Generationen fördern, die einen Horizont der Vorhersehbarkeit in ihren Ländern bieten können:

Selbst in all dem verheerenden Szenario, das wir gerade beschrieben haben, sind Lula, Evo und Correa weiterhin die wichtigsten politischen Persönlichkeiten in ihren Ländern. Ohne im Exil oder im Gefängnis mit manipulierten Gründen konkurrieren zu können, mit ursprünglichen fehlerhaften Wahlprozessen, besetzten die drei Führer eine berüchtigte Zentralität im politischen Wahlszenario und besetzen sie immer noch. Warum? Denn zu dieser Zeit gewährten sie während ihrer Verwaltung Vorhersehbarkeit, Wirtschaftswachstum, autonome Entwicklung und einen Horizont sozialer Gerechtigkeit. Nicht zuletzt ist dieses letzte Element mittelfristig optimistisch: In der krampfhaften Welt der Pandemie und der globalen Wirtschaftskrise werden Führungskräfte benötigt, die wissen, wie man wächst und vor allem verteilt.

Die Zeitgeschichte Lateinamerikas, die von Verboten (und Versuchen) national-populärer Führer geplagt ist, von denen einige später angesichts dieser Widrigkeiten wieder an die politische Macht zurückkehrten, muss uns dazu dienen, jede Analyse abzuschließen, die wir zu diesem Thema vornehmen. Die Erfahrung der Frente de Todos in Argentinien, die den in der ersten Runde auf Bolsonaro, Moreno und Añez ausgerichteten Kandidaten besiegte, ist das jüngste Beispiel dafür, dass es mit Einheit, Pragmatismus und einem scharfen Zuhören zu sozialen Problemen möglich ist, an die Macht zurückzukehren politisch trotz Erpressung, Einschüchterung und Justiz der Politik.

Politikwissenschaftler UBA / Master in Lateinamerikanischen Sozialwissenschaften. In Página / 12, Argentinien, 09.09.20

