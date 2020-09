Die Russische Union der Journalisten vergibt ihren Solidaritätspreis an Julian Assange

Die Russische Union der Journalisten hat den WikiLeaks-Gründer Julian Assange mit dem Solidaritätspreis ausgezeichnet, sagte der Gewerkschaftsführer Vladimir Solovyev am Dienstag gegenüber TASS.

„Der Internationale Tag der Solidarität der Journalisten wird am 8. September weltweit gefeiert. Die zweite Phase des Auslieferungsprozesses von Julian Assange begann in London. Unser Kollege, ein Journalist, hat sein ganzes Leben geopfert, um für Wahrheit und Redefreiheit zu kämpfen. Er leidet und wird im Gefängnis festgehalten. Falls er an die Vereinigten Staaten übergeben wird, könnte seine Auslieferung einer lebenslangen Haftstrafe oder einer Todesstrafe gleichkommen „, sagte Solovyev. „Wir hatten keine Zweifel, wer diesen Preis erhalten sollte. Wir haben beschlossen, dass er an Julian Assange geht, einen wahren Kämpfer für die Meinungsfreiheit.“

In seinen Worten wurde Assange bereits über die Auszeichnung informiert. Er beschloss, den finanziellen Teil seines Preises an Familien getöteter Journalisten zu spenden.

Der Solidaritätspreis wird an Journalisten verliehen, die Mut und Hingabe zu ihrem Beruf bewiesen und gleichzeitig die Meinungsfreiheit verteidigt haben.

Julian Assange gründete 2006 das WikiLeaks-Portal, um Verschlusssachen über die Aktivitäten einer Reihe von Regierungen, einschließlich der der Vereinigten Staaten, zu veröffentlichen. Nachdem 2012 in Schweden Belästigungsvorwürfe gegen ihn erhoben worden waren, suchte Assange Zuflucht in der ecuadorianischen Botschaft in London, um der Auslieferung zu entgehen. Im April 2019 zog Ecuadors Präsident Lenin Moreno sein Asyl zurück und Assange wurde von der britischen Metropolitan Police wegen seines Versäumnisses, 2012 in London vor Gericht zu erscheinen, sowie wegen eines Auslieferungsersuchens aus Washington im Jahr 2018 festgenommen.

Wenn Assange an die Vereinigten Staaten ausgeliefert und unter allen Anklagepunkten für schuldig befunden wird, drohen ihm bis zu 175 Jahre Gefängnis.

