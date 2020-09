Brief aus Venezuela an die Völker dieser Welt

Liebe Genossen:

Es ist mir eine Freude, Euch anzusprechen und bei dieser Gelegenheit, einen brüderlichen Gruß zu senden und gleichzeitig im Namen des venezolanischen Volkes und seiner Avantgarde, der Vereinigten Sozialistischen Partei Venezuelas (PSUV), einige Überlegungen zur Lage der politische Situation in unserem Land anzusprechen, um einige Elemente bereitzustellen, die ein besseres Verständnis ermöglichen, und als Beitrag zu der Analyse, die um die nationale Realität durchgeführt wird, von jeder der politischen, populären, sozialen Arbeiterorganisationen von dem ihr ein Teil seid.

Diese Situation tritt in einer Zeit großer Schmerzen und Qualen auf, die auf die Angst der Menschen zurückzuführen ist, die durch die schreckliche Covid-19- Pandemie und eine tiefe Rezession in der Weltwirtschaft verursacht wird, die sich von Tag zu Tag verschlimmert, als Ausdruck der anhaltenden und schweren Krise des kapitalistischen Systems auf globaler Ebene, unter anderem mit Folgen der Arbeitslosigkeit und der Kontraktion der Produktion von Waren und Dienstleistungen.

Diese Situation ist eine große Herausforderung für uns Venezolaner, die einen beispiellosen Kampf führen und gleichzeitig die Pandemie eindämmen, um unsere Wirtschaft wiederherzustellen, die von der Krise, auf die wir uns zuvor bezogen haben, und der kriminellen Blockade, die uns von den imperialistischen Machtzentren auferlegt wurde, betroffen ist; Gleichzeitig sind wir mit den wirtschaftlich-finanziell-kommerziellen, politisch-diplomatischen und militärischen Aggressionen der US-Regierung konfrontiert.

Selbst inmitten eines solch komplexen Panoramas hat die bolivarische Regierung unter der Führung des Genossen Präsident Nicolás Maduro Moros keine Anstrengungen gescheut, um die Gesundheit des Volkes zu erhalten und die gesamte Kapazität des venezolanischen Gesundheitssystems zu optimieren, um das Notwendige zu gewährleisten: Medizinische Versorgung, Behandlungen und Tests, völlig kostenlos; sowie die Bedingungen für die Teilnahme des Landes an Phase 3 der Entwicklung des Sputnik-V- Impfstoffs, einer Alternative, die die Wissenschaftler der Russischen Föderation der Menschheit dank einer Vereinbarung zwischen beiden Regierungen angeboten haben.

In diesem Kampf haben wir gelernt, dass bei der Pflege der Patienten die Liebe, Zuneigung und Hingabe der Heldinnen und Helden, aus denen das Gesundheitspersonal besteht, von entscheidender Bedeutung sind. In unserem Fall haben sie die unerschütterliche Unterstützung der Schwestern und Brüder der medizinischen Brigaden Kubas, die seit zwei Jahrzehnten zusammen mit venezolanischen Fachleuten im Land sind und eine Solidaritätserfahrung führen, die sich auf andere Nationen unseres lateinisch-karibischen Amerikas ausgeweitet hat und die humanistische Prinzipien und Internationalisten bekräftigt, die die Aktionen der Kubaner leiten und die der bolivarische Revolutionen.

All dies wäre nicht möglich ohne das Bewusstsein und die Organisationsfähigkeit des heldenhaften Volkes von Simón Bolívar und Hugo Chávez, ohne die Entscheidung und die korrekte Führung unserer Regierung und Partei und ohne die Solidarität von Schwesternationen wie der Volksrepublik China, die Russische Föderation, die Republik Türkei, die Sozialistische Republik Vietnam, die Islamische Republik Iran und, wie bereits erwähnt, das stets kämpferische sozialistische Kuba unter anderen Völkern der Welt.

Jeder von Ihnen wird sich fragen: Wie konnten die Venezolaner inmitten der brutalsten imperialen Aggression, die gegen ein Volk bekannt ist, Widerstand leisten?

Die Erklärung liegt wiederum im revolutionären Bewusstsein des venezolanischen Volkes, in der führenden Rolle, die es im Prozess umfassender Transformationen spielt, die 1999 von Commander Hugo Chávez initiiert wurden; Mit anderen Worten, bei der Entwicklung der Prinzipien der bolivarischen Demokratie sowie bei der Umsetzung einer von der nationalen Regierung für Zeiten des Widerstands konzipierten Wirtschaftspolitik, die strafrechtlichen Maßnahmen ausgesetzt ist, die einseitig und gegen die elementarsten Prinzipien des Völkerrechts verstoßen wurde von der gegenwärtigen Regierung der Vereinigten Staaten auferlegt, um zu verhindern, dass unsere Nation Transaktionen für den Zugang zu Nahrungsmitteln und Medikamenten sowie internationale Finanzierungen durchführt. Das Verbot umfasst: Anleihen, Kredite, Kreditverlängerungen, Garantien für Kredite, Akkreditive, Rechnungen oder Diskontscheine und Geschäftspapiere; Petróleos de Venezuela (PDVSA), von dem ein großer Teil des Einkommens des Landes abhängt, verhindert auch, dass die zur Versorgung mit Kraftstoff erforderlichen Vorräte in die Heimat gelangen.

Außerdem wurde uns untersagt, Transaktionen mit Gold und Kryptowährungen durchzuführen. Gleichzeitig wurden Ölfirmen im Besitz Venezuelas strafrechtlich beschlagnahmt und Ressourcen in Gold und Fremdwährung bei Banken in Europa und den USA hinterlegt.

All dies als Teil eines permanenten und absichtlichen Plans zur Zerstörung unserer Wirtschaft, der von der kriegstreibenden Regierung von Donald Trump unter Mitwirkung und direkter Beteiligung der Anti-Patriot-Fraktion der venezolanischen extremen Rechten und einiger Lakaien-Regierungen in der Region durchgeführt wurde, die das Spiel des Imperialismus spielen; Ein Plan, der sogar dem derzeitigen Bewohner des Weißen Hauses vorausgeht und als Präzedenzfall das berüchtigte Dekret des ehemaligen Präsidenten Barack Obama hat, durch das Venezuela 2015 als „ungewöhnliche und außergewöhnliche Bedrohung“ für die nationale Sicherheit der USA deklariert wurde

Es ist wichtig zu wissen, dass auch unter den Bedingungen, denen das Land ausgesetzt ist, die Politik der fortschreitenden Verteilung der Ressourcen der Bolivarischen Revolution beibehalten wird und dass wir alle Anstrengungen unternommen haben, um den Binnenmarkt zu entwickeln – mit guten Ergebnissen in einigen Bereichen -. , dass wir weitreichende Maßnahmen ergriffen haben, um die kleine und mittlere Industrie- und Agrarproduktion zu fördern, damit die Arbeiterklasse einen intensiven Kampf um die Wiederherstellung der venezolanischen Ölindustrie führen kann, die vom Verrat einiger weniger und von der brutalen Blockade betroffen ist. Dies nämlich schränkt die Fähigkeit, die Einnahmen zu haben, die wir für den vollen Betrieb benötigen, erheblich ein.

Die von der bolivarischen Regierung unter der Führung von Genosse Nicolás Maduro Moros entworfene Politik der Erholung, des Wachstums und des Wohlstands hat die Neuordnung des Kohlenwasserstoff-Binnenmarktes, die Bereitstellung wirtschaftlicher Allokationen für die bedürftigsten Sektoren, den Schutz unserer Produktionsnahrungsmittel und der Landwirtschaft ermöglicht und die Schaffung und Förderung des Nationalen Wissenschaftlichen Rates, ein grundlegender Hebel zur Reaktion auf die Pandemie und zur wirtschaftlichen Erholung.

Sehr geehrte Genossen, Ihr sollt auch wissen, dass am 6. Dezember in unserem Land Wahlen abgehalten werden, um die Vertreter des venezolanischen Volkes vor der Nationalversammlung zu wählen, wie in der Verfassung der Republik festgelegt. Ein Wettbewerb, an dem wir, mit dem Vertrauen teilnahmen, dass wir auf politischem und militärischem Gebiet diejenigen besiegt haben, die das Heimatland Bolívar und Chávez in eine Kolonie der Vereinigten Staaten verwandeln und unsere natürlichen Ressourcen nutzen wollen.

Ereignisse wie die Reaktion der Bevölkerung auf den Invasionsplan für das Land, der am 23. Januar 2019 begann; der Sieg der revolutionären Kräfte über den Anspruch, die nationale Souveränität seit dem Territorium der Schwesterrepublik Kolumbien am 23. Februar zu verletzen; und der Putschversuch vom 30. April desselben Jahres; sowie die Ereignisse vom 3. und 4. Mai 2020, als eine Invasionstruppe durch die rasche und energische Aktion der Bevölkerung von Bolívar und Chávez sowie der Bolivarischen Nationalen Streitkräfte (FANB) in einer bürgerlich-militärischen Union gestoppt wurde; Sie sind klare Beispiele für den starken Willen der Venezolaner, Würde, Souveränität und nationale Unabhängigkeit zu verteidigen.

Dies sind die 25. Wahlen seit Beginn des umfassenden Transformationsprozesses von Hugo Chávez im Jahr 1999, der es uns ermöglicht hat, die Befreiung unseres Heimatlandes zu erreichen. Ein Ereignis, bei dem wir sicher sind, dass die revolutionären Kräfte die Nationalversammlung zurückgewinnen und sie nach Jahren frustrierter Putschabenteuer derer, die mit Sicherheit niemanden mehr vertreten, wieder in den Dienst des venezolanischen Volkes stellen werden.

Die Drohungen der Regierung von Donald Trump ließen nicht lange auf sich warten. Es wurde ein neuer Plan angekündigt, der darauf abzielt, den Wahlprozess für den kommenden Monat Dezember zu boykottieren. Gleichzeitig hat es seine Drohung, militärisch in Venezuela einzugreifen, erneut bekräftigt.

Dieser Plan wurde von der neofaschistischen und antipatriotischen Fraktion übernommen, die auf Befehl des US-Imperialismus angekündigt hat, nicht wie 2005 an den Parlamentswahlen teilzunehmen, ein Fehler, den Vertreter der Opposition begangen haben anschließend erkannt haben.

Es ist unglaublich, wie politische Parteien und Führer, die häufig an Wahlprozessen teilnehmen und daher Siege und Niederlagen erzielen, wie es in einer Demokratie selbstverständlich ist. Sie erkennen Wahlen nur an, wenn die Ergebnisse für sie günstig sind. Das ist die faschistische Opposition, die wir in Venezuela haben.

Glücklicherweise die überwiegende Mehrheit der Venezolaner, einschließlich derer, die sich demokratisch gegen die Bolivarische Revolution aussprechen; Wir alle sind entschlossen und entschlossen, an den Wahlen für den kommenden Dezember teilzunehmen, die für Frieden und politische Stabilität im Land von entscheidender Bedeutung sind.

Dies ist das Ergebnis eines umfassenden Prozesses des Dialogs und der nationalen Versöhnung, der von Genosse Präsident Nicolás Maduro Moros gefördert wurde. Er hat den Aufruf an die Sektoren der venezolanischen Opposition wiederholt, friedliche und demokratische Wege zu finden, um politische Differenzen zu lösen. Ein Prozess, für den das venezolanische Staatsoberhaupt, unterstützt durch die Befugnis nach Artikel 236 der bolivarischen Verfassung, einhundertzehn Bürgern eine Begnadigung des Präsidenten gewährt hat, von denen einige Wiederholungstäter bei der Begehung verschiedener Verbrechen gegen die Ordnung und Stabilität der Republik, einschließlich des versuchten Attentats gegen den Präsidenten selbst, der Verbrechen der Verschwörung gegen die Sicherheit der Nation und des öffentlichen Friedens, der Aneignung von öffentlichem Eigentum, politischer Gewalt und Hassverbrechen, unter anderem.

In jedem Fall beteiligen sich die demokratischen Oppositionsparteien an einem Wahlprozess, der alle Garantien des venezolanischen Wahlsystems bietet, eines der zuverlässigsten der Welt. unter der Leitung eines erneuerten Nationalen Wahlrates (CNE) und mit der Ausweitung der proportionalen Vertretung; eine politische Tatsache von äußerster Wichtigkeit. Die Großen, die bei den nächsten Wahlen besiegt werden, werden diejenigen sein, die die Nationalversammlung in ein Instrument des räuberischen Plans der neofaschistischen Regierung von Donald Trump verwandeln wollten.

Unsererseits gehen die patriotischen Kräfte vereint zu diesen Wahlen, mit der gleichen Stärke, mit der wir uns den großen Herausforderungen stellen, die vor uns liegen, mit der Lehre, dass Kommandant Hugo Chávez uns verlassen hat, um immer mit dem Volk zusammen zu bleiben: eine bürgerlich-militärische Union unseren bolivarischen Sozialismus weiter auszubauen.

Die Herausforderung ist enorm, aber bolivarische Frauen und Männer fühlen sich inspiriert von dem Epos unseres Unabhängigkeitskampfes, angeführt von Simón Bolívar, dem Erbauer der Republiken und einem Paradigma der Freiheit, und vom Erbe von Commander Hugo Chávez. Gleichzeitig und in all seiner Dimension die schönen Worte des Nationaldichters Aquiles Nazoa anzunehmen, der in seinem Glaubensbekenntnis sagte:

„Ich glaube an Freundschaft als die schönste Erfindung des Menschen,

Ich glaube an die schöpferischen Kräfte des Volkes “.

Ihr, die Schwestern und Brüder der Welt, erhaltet unsere liebevollen Grüße und volle Solidarität mit den Kämpfen, die Ihre Völker zur Verteidigung der Souveränität und Unabhängigkeit geführt haben. Dies ist laut Hugo Chávez das wertvollste Gut, das wir nach 200 Jahren zurückerobert haben. Verlassen Euch auf uns, auf die Töchter und Söhne von Bolívar und Chávez, und zählt für immer auf diese bolivarische und chavistische Revolution.

Wir werden gewinnen!

Bolivarisch,

ADÁN CHÁVEZ FRÍAS

Vizepräsident für internationale Angelegenheiten der Partei

Vereinigter Sozialist von Venezuela (PSUV)

