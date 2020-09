Kundgebung am 5. September zum Gedenken an den 50. Jahrestag der Partei Unidad Popular in Chile / Am Brandenburger Tor in Berlin

http://kurz-link.de/zg65m

Am 5. September zum Gedenken an den 50. Jahrestag der Partei Unidad Popular am Brandenburger Tor in Berlin, organisiert von Frente Unido América Latina und der Chile- Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende e. V.

Cabildo Berlin, Chile – 50. Jahre Partido Unidad Popular / 5.9. Berlin Frente Unido America Latina

https://youtu.be/iEnvcABMdtI

Partido Convergencia Social Frente Amplio de Chile – 50. Jahre Partido Unidad Popular / 5.9. Berlin

https://youtu.be/uqRvTefO1Xg

Convergencia Social Frente Amplio de Chile – 50 años de la Unidad Popular Chile / 5.9. Berlin

https://youtu.be/XRLCr_HJeRU

5.9.20 – Dr. Nancy Larenas, CP Chile / Frente Unido Latino America Berlin #Allende #ChileDespierte

https://youtu.be/gDmd3woJ4Ns

Septembre 5 – Orlando Mardones PC Chile / Frente Unido Latino America #Allende #ChileDespierte

https://www.youtube.com/watch?v=pb5li9ZUo1Y

5.9. Axel Plasa, Journalist – 50 años de la Unidad Popular Chile /Frente Unido Latino America Berlin

https://youtu.be/Qv2iEEZtRHo

Colectivo Acciones Berlin – 50 años de la Unidad Popular Chile / 5.9. Berlin

https://youtu.be/H5J4fAHyS8Y

5.9.2020 – Dr. Nancy Larenas, CP Chile / 50 años de la Unidad Popular Chile – Impresiones de Berlin

https://youtu.be/9fDKYEgvCYQ

KP Griechenland (KKE) 50. Jahrestag der Partei Unidad Popular / Frente Unido America Latina Berlin

https://www.youtube.com/watch?v=BzP44IXqmAY

5.9.20 Berlin #Frente Unido America Latina / Renate, Irland-Gruppe – 50 años de la Unidad Popular Chile

https://youtu.be/8ghwRUgW6As

Caracas verurteilt interventionistische US-Aggressionen gegen Venezuela /Frente Unido Latino America

https://www.youtube.com/watch?v=M0mRz5bRCww

Lied der Unidad Popular – 50. Jahrestag der Partei Unidad Popular Chile / Frente Unido America Latina Berlin 5.9.

https://youtu.be/A4GFP-BIBmI

Un Pueblo Unido – 50 Jahre Partei Unidad Popular Chile / Frente Unido America Latina Berlin 5.9.20

https://youtu.be/QGaqrirYj0k

Lanzamiento Instituto Simón Bolívar – Declaración Solidaridad – Frente Unido América Latina Berlin

https://youtu.be/Qnn_TJYtp_k

#VIDEO | Activistas del Frente Unido América Latina de Berlín leen comunicado del Gobierno Bolivariano en rechazo a las agresiones del gobierno EE.UU. que, violando el Derecho Internacional, pretende interferir en las elecciones parlamentarias del 6Dhttps://t.co/3I6WJrBQx5 — Embajada de Venezuela en Alemania (@EmbaVEAlemania) September 6, 2020

