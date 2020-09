7.9.2020



Die Bundesregierung fordert von Russland Aufklärung im Fall der Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny, andernfalls müsse man über Konsequenzen entscheiden. An einer gemeinsamen Untersuchung, wie es russische Ärzte fordern, scheint Berlin hingegen kein Interesse zu haben.

weiter hier:

https://deutsch.rt.com/inland/106408-russland-muss-liefern-auswaertiges-amt/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related