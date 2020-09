Das kolumbianische Gesundheitsministerium gab an diesem Samstag die aktualisierten Daten zu Covid-19 bekannt, in denen 268 neue Todesfälle bei insgesamt 21.156 Todesfällen aufgrund des Virus gemeldet wurden.

Bogotá bleibt mit 223.522 Infektionen das Epizentrum des Virus.

Experten schätzen, dass in den kommenden Wochen die Ansteckungsrate im Land steigen wird.

