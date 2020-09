U.S. Peace activist Kevin Zeese suddenly passed away on September 6

Our condolences to his family and to Margaret @PopResistance

Thank you for everything. R.I.P.

Kevin Zeese, Antikriegs-Aktivist aus den USA ist am 6. September plötzlich und unerwartet verstorben. Unser tiefes Beileid gilt seiner Partnerin Margaret Flowers und seiner Familie.

https://cooptv.wordpress.com/?s=kevin+zeese

