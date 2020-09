Rechte Teilnehmer der Querdenken-Demo in Berlin

Martin Sellner (Identitäre Österreich), Jürgen Elsässer (Compact), Nicolai Nehrling, Holocaustleugner („Der Volkslehrer“), Johanne Liesegang („Aufbruch Gold rot schwarz“, Reichsbürgerin), Rüdiger Hoffmann (wegen versuchten Mordes verurteilter Ex-NPDler), Oliver Flesch (rechtsextremer Blogger), Heiko Schrang, Youtuber, (Falun Gong), Chris Ares (rechtsextremer Musiker), Emma Stabel (NPD Sachsen), Reimond Hoffmann (AfD), Gerd Walther (Holocaust-Leugner), Simon Kaupert (Ein Prozent), Kevin Gabbe (Rechtsextremer Youtuber), Dominik Rösler (HoGeSa, rechtsextremer Hooligan), André Poggenburg (ADMP), Gunnar Lindemann (AfD), Uwe Meenen (NPD), Gerhard Ittner (Holocaustleugner, rechtsextremer Aktivist), Attila Hildmann, Alexander Robin (NSU), III. Weg, Steeler Jungs, Kameradschaft Deutschland, Udo Voigt (NPD, Ex-Europaabgeordneter). Alexander Kurth (ehem. NPD, Thügida, „ungetrübt Media“), Gavin Singer (Junge Alternative), Mike Sawallich (Ziehsohn Heise, Kamerad von S. Ernst- mutm. Lübcke Mörder, Kameradschaft Kassel), Ralf Stadler (AfD Bayern), Frank Hansel (AfD), Kameradschaft Magdeburg, Ex- Kameradschaft BASO, Hansjörg Müller (AfD), Alexander Deptolla (Die Rechte Dortmund), Joana Cotar (MdB AfD), Jürgen Braun (MdB AfD), Gerhard Vierfuß (IB-Anwalt, AfD Stadtrat), Björn Höcke (Fraktionsvorsitzender AfD Thüringen), Dr. med. Robby Schlund (MdB AfD), Burschenschaft Deutschland. Rüdiger Imgart (AfD), Carsten Hütter (stellv. Schatzmeister AfD Bundesverband), Karsten Hilse (MdB AfD, Polizist). Stefan Keuter (MdB AfD), Jens Kestner (MdB AfD), Dirk Spaniel (MdB AfD), Birgit Malsack Winkemann (MdB AfD), Marcus Frohnmaier (MdB AfD), Peter Christian Pascal Boehringer (MdB AfD), Martin Alexander Hess (MdB AfD), Armin-Paul Hampel (MdB AfD), Roland Hartwig (MdB AfD). Steffen Kotré (MdB AfD). Jürgen Braun (MdB AfD), Jens Maier (MdB AfD), Birgit Bessin (MdL Brandenburg AfD). Hugh Bronson (MdB AfD), Ulrich Oehme (MdB AfD), Siegbert Droese (MdB AfD), Dietmar Friedhoff (MdB AfD), Olga Petersen (AfD), Harald Weyel (MdB AfD). Udo Hemmelgarn (MdB AfD). Paul Podolay (MdB AfD), Udo Hemmelgarn (MdB AfD), Martin Renner (MdB AfD), Corinna Miazga (MdB AfD), Thomas Seitz (MdB AfD), Stephan Protschka (MdB AfD), Prof. Kaufmann (MdL Thüringen AfD), Corinna Herold (MdL Thüringen AfD), Andreas Winhart (MdL AfD Bayern), Martina Jost (AfD), Daniel Roi (MdB AfD), Ulrich Oehme (MdB AfD). Justin Cedric Salka (stellv. Vorsitzender der JA). Mario Müller (ehem. Autonome Nationalisten, IB), Germanitas Othala, „Primus“ André Laaf (rechtsextremer Musiker), „Prototyp“ Kai Naggert (rechtsextremer Musiker). Huttroper Jungs, Thorsten de Fries (Hamburger Neonazi), Anti Antifa Holland, Bündnis deutscher Patrioten, Robin Schmiemann (Combat 18). Knockout 51 (Rechtsextremer Kampfsport Gruppierung), „Verfassungsgebende Versammlung“ (Reichsbürger Bewegung), Leon Ringl (Atomwaffen Division). Burschenschaft Albia, Burschenschaft Teutonia, René Jahn (Pegida Mitbegründer), Martina Jost (MdL Sachsen, AfD). Steffen Janich (AfD Kreisrat, Polizist), Lennart Schwarzbach (Landesvorsitzender NPD Hamburg), Peter Schreiber (Landesvorsitzende NPD Sachsen). Sebastian Schmidtke (ehem. Vorsitzender NPD Berlin). Michael Brück (stellv. Landesvorsitzender Die Rechte NRW). „Die Deutsche Stimme“. Landvolkbewegung (ehem. NSDAP nahe Gruppe), Heike Themel (AfD), Doris von Sayn-Wittgenstein (ehem. Vorsitzende AfD SH).”

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related