Nawalnys Vergiftung ähnelt auch mit der Reaktion der deutschen Regierung dem Fall Skripal (heise.de)

Auch im Fall Skripal wurde die Substanz nicht bekannt gegeben und wirkte das angeblich tödlichste Nervengift erst spät

Nach der gestrigen Erklärung der Bundesregierung hat das Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Bundeswehr in München Proben des russischen Oppositionspolitikers Nawalny analysiert und „zweifelsfrei“ festgestellt, dass es sich um einen chemischen Kampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe handelt. Die Charité hatte zwar von einer Vergiftung gesprochen, aber das Gift nicht finden können, das Bundeswehrlabor teilt nun aber auch nicht mit, welche Substanz identifiziert wurde. Die Bundeswehr bzw. das Institut gaben bislang keine genaueren Angaben.

Hier weiter. https://www.heise.de/tp/features/Nawalnys-Vergiftung-aehnelt-auch-mit-der-Reaktion-der-deutschen-Regierung-dem-Fall-Skripal-4884871.html

