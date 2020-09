Alex Saab: „Ich wurde gefoltert, um gegen Präsident Maduro auszusagen und meine freiwillige Auslieferung an die USA zu unterzeichnen.“ (orinocotribune.com)

https://orinocotribune.com/alex-saab-i-was-tortured-to-testify-against-president-maduro-and-sign-my-voluntary-extradition-to-the-us/?fbclid=IwAR0CjRgTbtTW3FTT-miDiIWOZ1Cg9-l0Cf39cNLOfmTrM7szUHmny9Zcu8M

Der Geschäftsmann Álex Saab hat in einem Brief erklärt, dass er täglich von Agenten gefoltert wird, die von den Vereinigten Staaten bezahlt werden, um falsche Aussagen gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro zu machen und seine „freiwillige“ Auslieferung an das nordamerikanische Land zu unterzeichnen.

Die spanische Zeitung El Mundo berichtete an diesem Mittwoch, dem 2. September, dass er „exklusiven“ Zugang zu einem Brief von Saab aus der Zelle hatte, in der er unregelmäßig auf der afrikanischen Insel Kap Verde festgehalten wird, einem Land, das ihn auf Antrag festgenommen hat der Vereinigten Staaten ohne Beachtung seiner diplomatischen Immunität und rechtlichen internationalen Verfahren.

„Die Vereinigten Staaten haben vier Angestellte, die jede Nacht meine Zelle betreten und mich schlagen, um falsche Aussagen gegen Maduro zu machen (…). Ich wurde gefoltert, um gegen Nicolás Maduro auszusagen und meine freiwillige Auslieferung an die Vereinigten Staaten zu unterzeichnen“, heißt es in einem Teil der Auszüge des von den spanischen Medien geprüften Briefes.

In dem Brief erinnert Saab daran, dass er ein Sonderbeauftragter von Venezuela nach Russland und in den Iran ist, weshalb er diplomatische Immunität besitzt und seine Freilassung fordert.

Der Geschäftsmann betont, dass er trotz der Folter, der er täglich ausgesetzt ist, unter keinen Umständen akzeptieren wird, dass sie ihn zwingen, Lügen über Präsident Maduro zu erzählen, geschweige denn, dass er in die Vereinigten Staaten versetzt wird.

„Ich wurde zwei Tage lang gefoltert, um eine Erklärung zu unterschreiben, und ich lehnte ab (…). Der Zweck dieser Kriminellen besteht darin, die freiwillige Auslieferung an die Vereinigten Staaten zu unterzeichnen und falsche Erklärungen gegen Präsident Maduro und seine Familie abzugeben“, sagt Saab , der hinzufügt, dass „nicht einmal mit Blut“ er bereit ist, „diese Lügen zu unterschreiben und gegen einen Präsidenten zu verleumden, der inmitten einer unmenschlichen Blockade darum kämpft, sein Volk zu retten“.

Die Regierung von Donald Trump beschuldigt Saab, ohne Beweise zu haben, eine angebliche Geldwäsche von 350 Millionen Dollar aufgrund von „Korruptionshandlungen“, die sie dem venezolanischen Präsidenten über das amerikanische Finanzsystem zuschreibt.

In Wirklichkeit ist Saab ein Geschäftsmann, der der venezolanischen Regierung geholfen hat, die US-Sanktionen zu umgehen und die internationale Lebensmittelversorgung für das CLAP-Programm am Leben zu erhalten, ein Regierungsprogramm, das monatlich fast kostenlos Lebensmittel an mehr als 6 Millionen venezolanische Haushalte liefert.

Unter diesen schwachen Vorwürfen wurde der Geschäftsmann am 12. Juni festgenommen, als sein Flugzeug auf dem internationalen Flughafen Amilcar Cabral auf der Insel Sal, der wichtigsten in Kap Verde, anhielt, um zu tanken.

Die Verhaftung erfolgte auf Ersuchen der Vereinigten Staaten, obwohl die Interpol-Warnung einen Tag später von Interpol ausgegeben wurde.

Tatsächlich behauptet Saabs Verteidigung, dass der Haftbefehl von Interpol falsch ist, da er einen Tag nach seiner Festnahme datiert ist und ihn daher für ungültig hält.

„Ich bin seit April 2018 Diplomat als Sonderbeauftragter Venezuelas für Russland und den Iran mit diplomatischer Unverletzlichkeit und Immunität und fordere meine sofortige Freilassung“, behauptet Saab in dem Brief, in dem er bekräftigte, dass er „willkürlich in Kap Verde inhaftiert“ wurde und aus dem Flugzeug genommen. „

„Ich war zu einem offiziellen Besuch im Iran auf der Suche nach Nahrungsmitteln, Medikamenten und Benzin, um eine vom Imperium verschärfte Krise zu lindern. (…) Das Benzin ist bereits in Venezuela angekommen, wie alle Medien angekündigt haben, und hat noch mehr Hass in den USA ausgelöst „, Betont der Geschäftsmann.

