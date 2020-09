#Corona Demo in #Berlin: Holocaustleugner und "Volkslehrer" Nerling umarmt Stephan Bergmann, den Pressesprecher von #Querdenken 711 pic.twitter.com/HohHXoVx6k — Berlin gegen Krieg (@berlinSTOPwar) September 3, 2020

#Volkslehrer Nerling leugnet den #Holocaust und fordert, wie bei jedem Mord als Kriminologe auch die Opfer zu hinterfragen, ob sie beteiligt waren. #Querdenken 711 pic.twitter.com/MZMXVRUnIo — Berlin gegen Krieg (@berlinSTOPwar) September 3, 2020









