Vollständige Mitgliederliste des geheimen und mächtigen Rates für national Politik der christlichen Rechten in den USA – von Max Blumenthal (thegrayzone.com)

Donald Trump gab eine Vorschau seiner Rede vor dem Parteitag der Republikaner vor dem einflussreichen Rat für nationale Politik. Die Mitgliederliste dieser christlichen rechten Kabale war ein sorgfältig gehütetes Geheimnis – bis jetzt.

Präsident Donald Trumps Auftritt in Arlington, Virginia, am 21. August vor dem Council for National Policy (CNP), einem hyper-geheimen Kraftpaket der christlichen Rechten, das bei der Festlegung der Agenda der Bewegung hilft, bot eine einstündige Vorschau auf die Rede, die er einige Nächte später auf einem Balkon vor dem Weißen Haus zum Republikanischen Nationalkonvent halten würde.

Zusammen mit seinem amtierenden und noch unbestätigten Minister für Heimatschutz, Chad Wolf , dem langjährigen Unternehmenslobbyisten, der die Bundestruppen gegen Anti-Rassismus-Demonstranten führte, erklärte der US-Präsident: „China möchte sehr, dass Joe Biden gewinnt.“

Als nächstes inspirierte Trump Applaus, indem er sich rühmte: „Ich könnte in Israel zur Wahl antreten, und ich denke, sie haben in Israel wahrscheinlich eine 98-prozentige Zustimmungsrate erreicht … Und Sie wissen, wer es am meisten schätzt, sind die evangelischen Christen.“

Der Präsident erhielt mehr Beifall, als er eine Linie vorstellte, die er einige Nächte später beim RNC eingesetzt hatte: „Niemand hat mehr für die schwarze oder die hispanische Gemeinschaft getan als wir. Niemand. Niemand. Ich denke, vielleicht Lincoln. Fraglich.“

Trumps jüngste Veranstaltung mit dem CNP war sein zweiter Auftritt vor der Gruppe. Die erste Begegnung fand während eines CNP-Forums im Oktober 2015 statt , als Kandidat Trump seinen republikanischen Hauptkonkurrenten voraus war und sich als der auserwählte Auserwählte der christlichen Rechten herausstellte.

Mehrere CNP-Mitglieder, darunter Kellyanne Conway und Steve Bannon, dienten im Weißen Haus von Trump. Aber dieses Aussehen war anders.

Dieses Mal hat das Weiße Haus im Gegensatz zu anderen Hoffnungsträgern des republikanischen Präsidenten, die sich an die CNP gewandt hatten, Trumps Rede auf Video aufgezeichnet und sie stolz online verbreitet. Auffällig fehlten jedoch im Filmmaterial klare Bilder der hörbar begeisterten Menge.

Das liegt daran, dass die Mitgliedschaft der CNP ein sorgfältig gehütetes Geheimnis ist. Die Sitzungen sind privat – für die Öffentlichkeit und die Presse nicht zugänglich – und selbst der Ort der Versammlungen wird sorgfältig geschützt.

Die am Eingang der Sitzungen an die Mitglieder verteilte Literatur wies die Teilnehmer an, die Namen der Kollegen nicht preiszugeben, und untersagte ihnen, die Mitgliederliste an Außenstehende zu verteilen, um „die Qualität der Kommunikation mit den Mitgliedern aufrechtzuerhalten“.

Die Grayzone hat die Mitgliederliste des Council for National Policy vom Oktober 2018 erhalten und am Ende dieses Artikels vollständig veröffentlicht. Die Seiten 1-72 zeigen die Namen und Biografien der Mitglieder. 72-87 enthalten CNP-Literatur, einschließlich offizieller Richtlinien und Richtlinien sowie Details zu zukünftigen Treffen.

Die Veröffentlichung der Mitgliederliste der CNP ist das erste Mal in der Trump-Ära, dass das Kraftpaket der christlichen Rechten entlarvt wurde, und die jüngste Veröffentlichung seit Veröffentlichung einer Kopie der Mitgliederliste von 2014 .

Das Personal der CNP besteht aus einer Mischung aus konservativen Bewegungschefs, Industrie-Geldmännern, außenpolitischen Hardlinern und Kulturkriegsaktivisten, die die rechte Einheit an der Basis einer Republikanischen Partei durchsetzen, die sich der Doktrin des ultra-nationalistischen Trumpismus verschrieben hat.

Wie ich in meinem Buch von 2009, Republikaner Gomorrah , dokumentiert habe, wurde der Rat für nationale Politik 1981 mit Startkapital von T. Cullen Davis gegründet, einem Öl-Milliardär aus Texas, der seinen Weg zu Jesus und der christlichen Rechten fand, nachdem sich ein hochpreisiger Anwalt gesichert hatte Sein Freispruch unter der Anklage, er habe einen Killer angeheuert, um seine Ex-Frau und ihre Familie zu töten, dann versuchte er es selbst, ermordete seine Stieftochter und den Freund seiner Ex-Frau, lähmte einen unschuldigen Zuschauer und verwundete seine Ex-Frau in der Prozess nach Angaben der Staatsanwaltschaft.

Als die CNP gegründet wurde, schwor einer ihrer Gründungsväter, der ultra-konservative Politiker Woody Jenkins aus Louisiana, einem Newsweek-Reporter: „Einen Tag vor dem Ende dieses Jahrhunderts wird der Rat so einflussreich sein, dass kein Präsident, unabhängig davon Partei oder Philosophie, wird in der Lage sein, uns oder unsere Bedenken zu ignorieren oder uns von den höchsten Regierungsebenen auszuschließen. “

Unter der Aufsicht seines Schützlings Tony Perkins, der auch die als Family Research Council bekannte Fabrik für christliche Rechte leitet, wurde Jenkins ‚Versprechen erfüllt. Die CNP versprach sowohl von George W. Bush als auch von Trump, ausschließlich Anti-Abtreibungs-Richter an hohen Gerichten zu ernennen, und half kürzlich den Trump-Verbündeten , ihre Reaktion auf die Covid-19-Pandemie zu koordinieren, während sie eine Reihe von Anti-Lockdown-Protesten auf den Prüfstand stellten.

Die Geheimhaltung, die der Rat für nationale Politik während seiner jahrzehntelangen Geschichte bewahrt hat, wurde von Perkins strikt durchgesetzt, der meine Ablehnung von einer Konferenz vom 4. bis 6. Oktober 2018 forderte, nachdem er erfahren hatte, dass ich anwesend war. Ich hatte eine Einladung eines Antikriegsmitglieds, das nicht mehr dem Rat angehört, zu der Versammlung erhalten, um über eine Rede zu berichten, die der ehemalige US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, in einem Artikel für das Harper’s Magazine vor der Gruppe hielt .

Perkins erkannte mich, weil ich 2005 einen Artikel veröffentlicht hatte, in dem er David Duke – dem ehemaligen Führer des Ku Klux Klan und gescheiterten republikanischen Gouverneurskandidaten – die Unterzeichnung eines Schecks über 82.500 US-Dollar mitteilte, um im Namen der Senatskampagne seines Mentors die Mailingliste von Duke zu kaufen. Woody Jenkins. Ich hatte auch Perkins ‚Rede von 2001 vor dem Rat der konservativen Bürger zur Kenntnis genommen, einer weißen nationalistischen und neo-konföderierten Organisation, der der rassistische Massenmörder Dylan Roof teilweise seine Radikalisierung zuschrieb.

Perkins und seine Leutnants waren wütend über meine Anwesenheit im inneren Heiligtum der Vernetzung der christlichen Rechten und befahlen mir, das Hotel in Charlotte, North Carolina, in dem die Konferenz stattfand, sofort zu verlassen.

Auf dem Weg nach draußen kam ich an Herman Cain vorbei, dem ehemaligen CEO von Godfather Pizza und republikanischen Präsidentschaftskandidaten, der in der Hotellobby Gericht hielt. Cain starb am 30. Juli, nachdem er Covid-19 bei einer Trump-Rallye in Tulsa, Oklahoma, unter Vertrag genommen hatte.

Innerhalb weniger Stunden befand ich mich auf einem Flug von Charlotte mit einer dicken CNP-Mitgliederliste und einem Stapel offizieller Ratsliteratur in der Hand – Materialien, die für Außenstehende bisher nicht sichtbar und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich waren.

Einige bemerkenswerte Mitglieder des Rates für nationale Politik sind nachstehend beschrieben. Die vollständige Mitgliederliste folgt.

Shawn Akers – Akers ist der Vizeprovost der Liberty University, die derzeit von der Enthüllung der bizarren sexuellen Peccadillos ihres Kanzlers Jerry Falwell Jr. und seiner Frau Becky betroffen ist . Akers ‚Kollege bei der CNP, der Journalist Warren Cole Smith , hat kürzlich den Vorstand der Liberty University, an der seine Tochter eingeschrieben ist, gehämmert , weil er Falwell im Laufe der Jahre nicht zur Rechenschaft gezogen hat. Die „Treuhänder versagten den Schülern, der Fakultät, der Verwaltung und den Eltern der Schule“, schrieb Smith. „Sie haben Spender und Alumni gescheitert. Sie haben es nicht geschafft, den einen Liberty-Mitarbeiter zu halten, der ihnen nach den biblischen Führungsstandards oder sogar nach den Standards berichtet, denen jedes Mitglied der Liberty-Community gerecht werden muss. “

Jerry Boykin – Boykin ist am besten als General der US Delta Force bekannt, der die katastrophale Friedensmission nach Somalia leitete, die im Buch- und Blockbuster-Film „Black Hawk Down“ dargestellt ist. Während der US-Invasion im Irak im Jahr 2003 erklärte er , sein Gott sei „größer“ als der der muslimischen Kriegsherren, gegen die er in Somalia gekämpft habe, und die Muslime hätten Amerika gehasst, weil sie Satan verehrten. Boykin ist derzeit Executive Vice President des Family Research Council von Tony Perkins in Washington.

Elsa Prince Broekhuizen – Die in Michigan ansässige Mutter des Gründers der Blackwater Mercenary Corporation und des Consigliere Erik Prince von Trump Inc. und seiner Schwester, der Trump-Sekretärin für Bildung und Schulprivatisierung, Betsy Devos. Prinz Broekhuizen hat im Laufe der Jahre das Vermögen seiner Familie in verschiedene Anti-Homosexuell-Initiativen gesteckt.

Stuart Epperson – Der Mitbegründer und Präsident des rechten evangelischen Senders Salem Media, der mit CBS News als fünftgrößter Radiosender in den USA verbunden ist. In Eppersons Stationen sind rechte Persönlichkeiten wie Michele Malkin, Sebastian Gorka, Hugh Hewitt und Dennis Prager zu Gast.

Mike Farris – Als Anwalt und Anwalt für Homeschooling gründete Farris das Patrick Henry College als Ausbildungsstätte für Kader der christlichen Rechten, die in Washingtons Machtkammern Arbeit suchen. Vizepräsident Mike Pence sprach 2019 vor Farris ‚Alliance Defending Freedom und lobte die Gruppe für die Führung der Agenda der Trump-Administration.

Tom Fitton – Der Präsident des Rechtsextremismus Rechtsinteressengruppe Judicial Watch, das hat gekämpft Covid-19 Lockdown Politik, verklagt Klimaforscher und half Führung Trump Messaging gegen die Demokraten Russiagate Angriff.

Frank Gaffney – Der Gründer des Zentrums für Sicherheitspolitik ist ein außenpolitischer Militarist, der aus neokonservativen Kreisen hervorgegangen ist, um eine führende Stimme des anti-muslimischen Verschwörens zu werden, während er nach US-Militäraktionen gegen den Iran und Syrien verlangt. Gaffney hat behauptet, dass Hillary Clintons Adjutantin Huma Abedin eine Agentin der Muslimbruderschaft war, warnte, dass amerikanische Muslime in einen „Stealth-Dschihad“ verwickelt waren, um das Land unter die Kontrolle der Scharia zu stellen, und half, Trumps sogenanntes muslimisches Verbot zu beeinflussen.

Donna Rice-Hughes – Berühmt für den Sturz der Präsidentschaftskampagne des ehemaligen demokratischen Senators Gary Hart nach einer möglichen Aufstellung , als Boulevardzeitungen Fotos von ihr auf dem Schoß des Kandidaten veröffentlichten, während sie auf seiner Yacht Rice-Hughes (früher nur durch ihre Geburt bekannt) saßen Name, Reis) kam zu Jesus und gründete die Anti-Pornografie-Gruppe Genug ist genug! Heute vermarktet sie sich als „progressive Führungskraft“ und Expertin für „Verhinderung der Ausbeutung von Kindern im Internet“.

Jon Lenczowski – Gründer des Institute for World Politics , eines in Washington ansässigen Ausbildungsinstituts für Hardline-Interventionisten. Lenczowski spielt eine führende Rolle bei der Festlegung der außenpolitischen Agenda der CNP. In den letzten Monaten wurde er vor allem auf konzentrierte Verstärkung der neuen Kalten Krieg Erzählung gegen Chinas Trump Verwaltung.

Herman Pirchner – Der Gründungspräsident des American Foreign Policy Council (AFPC), Pichner, war 2016 Mitglied des außenpolitischen Übergangsteams von Trump. Die Grayzone berichtete über Pirchners Rolle bei der Aufnahme von Andriy Parubiy, einem ukrainischen ultranationalistischen Politiker, der den Far- mitbegründete. rechte Social National Party, für eine Reihe von Capitol Hill-Treffen. Der Forscher Moss Robeson hat Pirchners Tätigkeit als wichtige Verbindung zwischen dem außenpolitischen Establishment in Washington und ukrainischen Ultranationalisten dokumentiert .

Virginia „Ginni“ Thomas – Die Frau des Obersten Gerichtshofs Clarence Thomas, Ginni Thomas, war Teil des Groundswell-Netzwerks , das Listen von „illoyalen“ Beamten der Trump-Administration zusammenstellte, die entlassen werden sollten. Ihre Beteiligung an der CNP ist eine Erweiterung einer langen Geschichte ethischer Verstrickungen, die 74 Hausdemokraten dazu veranlasste, einen Brief herauszugeben, in dem Clarence Thomas aufgefordert wurde, sich von der Entscheidung über die nationale Überholung des Gesundheitswesens zurückzuziehen, gegen die sie sich einsetzte.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related