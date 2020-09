Trailer – International Uranium Film Festival Berlin 15.-18.10.2020

Norbert G. Suchanek und Marcia Gomes de Oliveira,

Gründer und Direktoren des Uranium Film Festivals



Sie schreiben:

„Seit 2011 haben wir etwa 60 Uranium Film Festivals in neun Staaten rund um den Globus erfolgreich organisiert. Wir zeigten rund 300 Filme über Atomkraft, Uranbergbau und radioaktive Risiken in mehr als 30 Städten, Kinos, Kulturzentren und Universitäten. Das Festival fand nicht nur jährlich in Rio de Janeiro statt, sondern war auch bereits z.B. in New York, 2 mal in Neu Delhi, 6 Mal in Berlin, in Sao Paulo, Salvador, Recife, Joao Pessoa, Goias, Fortaleza, Florianopolis, Washington, Window Rock, Santa Fe, Albuquerque, Hollywood, Lissabon, Porto, Nisa, in München, Passau, Bamberg und Wunsiedel, in Ramallah, Amman, Hyderabad, Mumbai, Manipal, Shillong, Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Pune, Mumbai,Tatanagar, in Quebec und Montreal.



Danke!“

https://uraniumfilmfestival.org/de/gegen-das-vergessen

Vielen Dank auch an das Team um Jutta Wunderlich hier in Berlin

Kontakt:

International Uranium Film Festival

Rua Monte Alegre 356 / 301

Rio de Janeiro/RJ

CEP 20.240-194 / Brasilien

info@uraniumfilmfestival.org(link sends e-mail)

International Uranium Film Festival in Berlin

Produktion

Jutta Wunderlich

Tel. 0172-8927879

uraniumfilmfestivalberlin@gmx.de(link sends e-mail)

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related