NS-Aufbauorganisation – Mehr Kompetenzen für Geheimdienste (junge Welt)

… »Sturm auf den Reichstag«. Demonstrationen innerhalb der Bannmeile vor dem Bundestag sind (nach §3 BefBezG) nur möglich, wenn keine Störungen zu erwarten sind. Festzustellen, ob aus einem Milieu von Waffenfetischisten, Geschichtsrevisionisten und Neonazis mit »Störungen« zu rechnen ist, ist Aufgabe des – Verfassungsschutzes. Die Tätigkeit dürfte dadurch erleichtert worden sein, dass die gesamte Szene mit Spitzeln durchsetzt ist. In diesem Falle waren offenkundig keine Probleme zu erwarten, daher wurde die Polizei abgezogen und den Rechten so der Weg frei gemacht.

weiter hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/385608.ns-aufbauorganisation.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related