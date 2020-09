Gerichtschemiker zu Fall Nawalny: „Es existiert keine Nowitschok-Giftgruppe” (Sputniknews)

Um die Situation um die angebliche Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny fachgerecht besprechen zu können, muss man zuerst den konkreten Wirkstoff kennen, von dem die Rede ist, meint Gerichtschemiker Dmitri Gladyschew gegenüber RIA Novosti.

„Erstens, es existiert keine Nowitschok-Giftgruppe, es gibt keinen Stoff mit dem Namen ‚Nowitschok‘, das ist nur ein erfundener Name für Laien, deswegen kann man nicht von einer Giftgruppe sprechen. Wenn Chemiker – ich habe doch die Kommentare (von Experten gegenüber Medien – Anm. d. Red.) nicht gehört – keinen konkreten Wirkstoff, sondern die ‚Nowitschok-Giftgruppe‘ erwähnten, wäre das als hätten sie gar nichts gesagt”, so der Chemiker. Erst dann, wenn der konkrete Giftstoff genannt wird, könnte man Stellung nehmen, erläuterte Gladyschew.

https://sptnkne.ws/D69Q

