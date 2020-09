2.9.2020



Russland hat deutsche Justizbehörden um Rechtshilfe im Fall der Krankenhauseinweisung des russischen Bloggers Alexei Nawalny gebeten. Die Anfrage erging unter Beifügung von Dokumenten zu Ergebnissen der Voruntersuchungen des Falles, die in Tomsk durchgeführt wurden.

