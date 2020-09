Zur Klarstellung: Es geht hier in keiner Weise darum, jegliche Kritik an den Corona-Massnahmen der Bundesregierung zurückzuweisen. Vieles ist völlig in die falsche Richtung gelaufen. Und viele Menschen sind zu Recht über sehr vieles empört. Und viele dieser Menschen sind auf diesen Demos und haben protestiert. Aber von Machern und Drahtziehern hinter den Kulissen werden die Demonstranten massivst manipuliert und man taucht die Kritik langsam und allmählich eine widerlich riechende braune Brühe ein. Und ausserdem wird von vielen die Covid-19 Erkrankung massiv verharmlost. Man macht sich zuweilen regelrecht über die angeblich gefälschten Zahlen aus anderen Ländern lustig. Traurig! Sehr traurig und peinlich!

Jetzt und sofort #Aufstehen gegen Querdenken und Querfront – Kein Fussbreit den Rechten!! Volkslehrer am "Reichstagsturm" dabei pic.twitter.com/XEFRUiiSB0 — Berlin gegen Krieg (@berlinSTOPwar) September 1, 2020







Jetzt und sofort #Aufstehen gegen Querdenken und Querfront – Kein Fussbreit den Rechten!! Holocaustleugner dant Querdenken pic.twitter.com/s7AoDlLZIO — Berlin gegen Krieg (@berlinSTOPwar) September 1, 2020

