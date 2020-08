Weißrussische Kommunisten fordern internationale Unterstützung

https://orinocotribune.com/belarussian-communists-call-for-international-support/

30. August 2020.- Kommunisten in Belarus haben internationale Unterstützung und Solidarität gefordert, um einen „blutigen Staatsstreich“ zu stoppen, um Präsident Alexander Lukaschenko von der Macht zu entfernen.

Die Kommunistische Partei von Belarus (CPB) warnt vor schwerwiegenden Konsequenzen, wenn die Pläne der USA, der EU und ihrer Nato-Verbündeten erfolgreich sind, und zog Vergleiche mit den sogenannten „Farbrevolutionen“ in der Ukraine und in Georgien.

„Wir haben gesehen, was ihre Intervention bewirken würde: das Lynchen von Kommunisten, die Zerstörung von Denkmälern für Lenin und andere sowjetische Führer, das Verbot unserer Symbole, das Lob von Hitlers Handlangern. Und vor allem in eine Katastrophe für die Werktätigen “, heißt es in einer Erklärung der Partei.

Der Appell der Partei steht im Widerspruch zu den Forderungen der Industriie-Weltunion nach Solidaritätsmaßnahmen mit belarussischen Demonstranten.

Sie forderte Proteste vor belarussischen Botschaften und warnte davor, dass Führer von Streiks gegen die Regierung festgenommen würden.

Herr Lukaschenko ist nach der Wahl am 9. August, die er offiziell mit 80 Prozent der Stimmen gewann, unter Druck geraten, zurückzutreten.

Die Gegner haben schlecht geweint, ihn beschuldigt, die Abstimmung manipuliert zu haben, und gesagt, dass Umfragen zum Ausstieg ein anderes Ergebnis nahe legen.

In Minsk und anderen Städten fanden Massendemonstrationen gegen Lukaschenko statt, und Arbeiter in vielen Schlüsselindustrien, einschließlich des belarussischen Kalidüngersektors, der eine wichtige Einnahmequelle im Ausland darstellt, streikten und forderten seine Abreise.

Die EU hat heute den Druck erhöht, indem sie gezielte Sanktionen gegen 20 Beamte angekündigt hat, die des Wahlbetrugs verdächtigt werden.

„Wir sind uns einig, wie die Liste aufgebaut sein wird und wer mehr oder weniger auf der Liste stehen wird“, sagte der tschechische Außenminister Tomas Petricek.

Die CPB sagte, dass Herr Lukaschenko ins Visier genommen wurde, weil er sich geweigert hat, das Land für den privaten Sektor zu öffnen, wobei die EU und andere die belarussischen Ressourcen und die belarussische Industrie im Auge behalten.

„Unter seiner Führung wurden durch die Bemühungen von Millionen von Weißrussen die wichtigsten Errungenschaften des sowjetischen Sozialismus bewahrt: die antiimperialistische Außenpolitik, das Recht auf Arbeit und ein würdiges Alter, Schutz der Familie, Mutterschaft und Kindheit, freie Medizin und erschwingliche Bildung “, betonte die Partei.

Die Partei sagte, dass Belarus nicht vom Dollar regiert wird, keine finanzielle und industrielle Oligarchie und keine kriminellen Clans hat und dies „wütenden Zorn und Hass unter Reaktionären auf der ganzen Welt hervorruft“.

Sie warnte davor, dass der Erfolg der „Konterrevolution nur mit einer Sache endet: einer Schussmauer der Kommunarden auf dem Pariser Friedhof von Pere Lachaise.

„Wir appellieren in diesem schwierigen Moment an alle kommunistischen und Arbeiterparteien der Welt, uns umfassend zu unterstützen“, drängte die Partei.

(MorningstarOnLine)

