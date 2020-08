Was ist los in diesem Land? Wohin geht die Reise? Völlig verantwortungslose Verharmlosung rechtsoffener Standpunkte der Veranstalter und Redner der Querdenken-Demo auch durch die Nachdenkseiten. Totalversagen!! Der Titel sollte lauten: Wenn man sich auf die Berichte und Kommentare der „Alternativen“ und ihrer Propagandisten verlässt, bekommt man ein falsches Bild.

