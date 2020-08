Uranium Film Festival – Filmfest des atomaren Zeitalters in Berlin

Norbert und Marcia haben vor 10 Jahren das International Uranium Filmfestival in Brasilien ins Leben gerufen.

https://uraniumfilmfestival.org/de/programm-berlin-2020

Seitdem findet das Festival nicht nur in Rio statt, sondern ist auch international unterwegs, u.a. auch immer wieder in Berlin. Auch in diesem Jahr findet das Festival in etwas kleinerem Format wieder in Berlin statt. Hoffentlich können Marcia und Norbert aus Rio dabeisein. Noch ist alles offen. Wie geht es weiter? Die Zeiten sind turbulent.

Wir sind solidarisch mit Brasilien im Kampf gegen Covid-19, gegen die zunehmende Umweltzerstörung in Brasilien und gegen die faschistische Regierung unter Bolsonaro, die trotz zig-tausender Toten Corona völlig verharmlost.

Zusammen übrigens mit zig-tausenden von irregeleiteten Menschen, die an diesem Wochenende hier in Berlin zusammenkamen um gegen die Corona-Massnahmen zu protestieren. Auch sie halten, ebenso wie Bolsonaro, Trump Covid-19 für harmlos. Das Festival in Berlin findet statt vom 15. bis zum 18. Oktober. Plakate im Coop Anti-War Cafe!

