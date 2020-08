Corona und die Proteste in Berlin – Beitrag einer bekennenden Antifaschistin im Coop Anti-War Cafe

Es drängt mich, heute einige Gedanken zu den jüngsten Ereignissen in Berlin los zu werden. Ich war bestimmt von vielen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona.Pandemie nicht sehr begeistert. Die Maßnahmen wurden mehr und mehr dazu genutzt, den Überwachungsstaat auszubauen, den wir schon haben.



Auch habe ich angezweifelt, ob es sich hier überhaupt um eine Pandemie handelt. Bestärkt in meinen Zweifeln hat mich die Intransparenz zum Zustandekommen der Coronafallzahlen. Dennoch habe ich keinen Zweifel daran gelassen, dass der Virus gefährlich ist. Sehr genau versuchte ich zu verfolgen, was bei den sogenannten „Hygiene-Demos“ geschieht. Fleißig wurde das Grundgesetz geschwenkt. Der „Demokratische Widerstand“ bildete sich. Leider waren die zu lesenden Artikel ein Sammelsurium von kruden Thesen. Der Ausschuß, der sich gebildet hatte, um die Maßnahmen nochmals genauer unter die Lupe zu nehmen, war in meinen Augen eine sehr gute Sache. Aber das neue Zauberwort heißt jetzt „Freiheit“.



Aber weiter zu den Protesten. Schon am 1.08.20 konnten wir auf der großen Anti-Corona-Demo in Berlin sehen, wie die Menschen Seite an Seite mit Reichsflaggen wehenden Menschen gemeinsam demonstrierten. Mich schockierte es schon, dass sie damit kein Problem hatten. Mittlerweile riefen alle möglichen rechtsextremen Orgas zum „Sturm auf Berlin“ am 29.08.20 auf. Und die Veranstalter hatten kein Problem damit. Die „Querdenker“ haben sogar eine Querdenker-Bommel. Die Querdenker-Bommel ist eine Kugel aus Alufolie, die man sich entweder an einem Bindfaden um den Hals hängen oder irgendwo sonst an der Kleidung befestigen soll. besagtI: „Ich bin Querdenker – Ich trage mein Aluminium nicht auf dem Kopf. Den Kopf benutze ich zum denken“ (sic!). Der mehrfache Querdenken-Redner und Polizist Bayerlein ist ausserdem im Vorstand einer #Montessorischule .



Falls sich wer fragt, warum die Polizei so zurückhaltend war: Die wussten, dass ihre Vorgesetzten dabei sind und als Redner auftreten. Bayerische Polizist_innen als Corona-Leugner_innen. Auf der extrem rechten, verschwörungsideologischen Kundgebung in Berlin sprachen Karl Hilz (Polizeipräsidium München), Wolfgang Kauth (Kriminalpolizei Augsburg und Bernd Bayerlein (Polizei Weißburg). Vor dem Reichstag ruft Reichsbürger und Ex-NPD-Kader R. Hoffmann aktiv zum Umsturz auf. Vom „Sturm auf den Reichstag“ ist die Rede. Dafür würde man auch mit dem Leben bezahlen, so der, wegen versuchten Mordes verurteilte, Hoffmann.



Ich denke, wer da mitläuft, ist aus meiner Sicht Mitläufer. Und das waren schon mal die, die Nazideutschland erst ermöglicht haben. Bei der Auseinandersetzung in xxx schrieb ich schon zu diesem Thema: Wenn ihr Euch aber dem Aufruf anschließen wollt, zur Demo am 29.08. zu kommen, bin ich hier raus. Irgendwann läuft das Fass über! Ich bin bekennende Antifaschistin. Das bin ich meinem Vater schuldig, der unter den Nazi vor 1945 furchtbar gelitten hatte.



Jetzt gehen die Bilder des „Sturms auf den Reichstag“ um die ganze Welt. Spätestens jetzt sind alle aufgewacht. Alle sind schockiert oder tun zumindest so. Bei der Berichterstattung zu den Protesten in Belarus hat keiner damit Probleme, dass Hygieneregeln nicht eingehalten werden. Vielleicht könnte man die Anti-Corona-Demos nach Belarus verlegen. War ein Vorschlag eines Lesers der JW, die ich nicht lassen kann, weiter zu lesen.

