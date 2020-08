USA: Mehr als 1000 Corona-Tote bei medizinischem Personal. Überpropotional viele Farbige und Einwanderer unter den Opfern

Profile von 177 der 1.080 Opfer haben als Ergebnis gezeigt, dass 62,1% als Schwarze, Latinos, asiatisch-pazifische Insulaner oder amerikanische Ureinwohner identifiziert wurden, davon wurden 30,5% außerhalb der USA geboren. Beide Zahlen stützen die Feststellung, dass Menschen mit Hautfarbe und Einwanderer (unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft) häufiger sterben als ihre weißen und in den USA geborenen Kollegen.

Diese Zahlen stimmen mit anderen Forschungsergebnissen überein. Laut einer Studie der Harvard Medical School, die letzten Monat in The Lancet Public Health veröffentlicht wurde, betreuten farbige Mitarbeiter des Gesundheitswesens eher Patienten mit Verdacht auf oder bestätigtem COVID-19 und wurden fast doppelt so häufig wie ihre weißen Kollegen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Das US-amerikanische Gesundheitssystem ist stark auf Gesundheitspersonal mit Migrationshintergrund angewiesen. Gesundheitspersonal mit Migrationshintergrund arbeitet in der Regel in den am stärksten gefährdeten Gemeinden: Eine Studie aus dem Jahr 2018 ergab , dass in Gebieten mit hoher Armut tendenziell mehr im Ausland ausgebildete Ärzte als in wohlhabenderen Regionen tätig sind.



Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related