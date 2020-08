Putin zu Festnahme von 33 Russen in Minsk: Das war Geheimdienstoperation USA-Ukraine (Sputniknews)

https://sptnkne.ws/D3eH

27.8.2020



Den Zwischenfall mit der Festnahme von 33 russischen Staatsbürgern in Weißrussland Ende Juli haben laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Geheimdienste der USA und der Ukraine gemeinsam organisiert. Das sei jetzt gut bekannt, wie Putin in einem Interview mit dem Sender Rossiya 1 am Donnerstag sagte.

„Jetzt ist es eindeutig. Das war eine Aktion der Geheimdienste“, sagte Putin. Diese Leute seien ausgenutzt worden. Ihnen sei eine legale Arbeit in Drittländern – in Lateinamerika und im Nahen Osten – in Aussicht gestellt worden. „In der Tat waren sie auf das weißrussische Territorium gebracht und als eine mögliche Schlagkraft für die Destabilisierung der Situation während der Wahlkampagne dargestellt worden“, sagte Putin. „Das war eine gemeinsame Operation ukrainischer und US-amerikanischer Geheimdienste. Jetzt ist das genau bekannt“.

Ende Juli haben weißrussische Behörden 33 Bürger Russlands festgenommen und ihnen vorgeworfen, Mitglieder einer Privatarmee zu sein und Massenausschreitungen im Land vor den Präsidentenwahlen vorbereitet zu haben. Weißrussische Geheimdienste haben auch Angaben erhalten, dass rund „200 weitere Kämpfer“ angeblich zur Destabilisierung der Lage in Weißrussland sind. Derzeit befinden sich bereits 32 der festgenommenen Männer in Russland. Ein weiterer Mann, der ebenfalls eine weißrussische Staatsbürgerschaft hatte, blieb in der Republik. Die Übergabe der Russen verlief laut der russischen Generalstaatsanwaltschaft im Einklang mit dem nationalen und dem internationalen Recht.

