Peru ist das Land mit der höchsten COVID-19 Todesrate

In Peru entsprechen 28.124 Todesfälle durch das SARS-CoV-2-Virus 85,8 Todesfällen pro 100.000 Menschen. Dies ergibt sich aus der Aufteilung der Zahl der Todesfälle durch die nationale Bevölkerung (32,6 Millionen Bürger), wie das Nationale Institut für Statistik und Informatik (INEI) erklärte.

Während die USA das Land mit der höchsten Zahl an Todesfällen sind (183.714), liegt die Sterblichkeitsrate bei 54 Todesfällen pro 100.000 Einwohner, eine Zahl, die niedriger ist als die Perus.

Die gleiche Situation tritt in Brasilien auf. Dieses Land steht an zweiter Stelle der weltweiten Zahl der Todesopfer und registriert 116.000 Todesfälle bei einer Bevölkerung von 210,1 Millionen Menschen, was 55 Todesfällen pro 100.000 Einwohner entspricht.

