Pekings jahrzehntelange Politik in Xinjiang, CIA-Einmischung, Finanzierung von Separatisten- und Terroristengruppen (Orinoco Tribune)

Von Shane Quinn – 25. August 2020

Im Zentrum des Aufstiegs Chinas als Weltmacht stehen die Versuche, seinen Einfluss auf Xinjiang, die größte und mineralreichste Region des Landes, zu erhöhen. Xinjiang ist seit Mitte des 18. Jahrhunderts Teil des chinesischen Territoriums, länger als die Existenz der Vereinigten Staaten, und diese Provinz mit etwas mehr als 640.000 Quadratmeilen entspricht zwei Dritteln der Größe Kontinentaleuropas. Im Gegensatz zu Europa ist Xinjiang jedoch dünn besiedelt mit etwas mehr als 20 Millionen Menschen, während seltene und ikonische Arten wie Schneeleoparden, Bären und Wölfe dort leben.

Im Jahr 2019 überwachte Peking die Produktion von fünf Millionen Tonnen Baumwolle in Xinjiang, 85% der nationalen Gesamtmenge des Jahres. Baumwolle gilt als eine der wichtigsten Geldernten in China. Das Öl selbst wurde erstmals Mitte der 1950er Jahre in Xinjiang entdeckt, in der Eröffnungsphase der Mao Zedong-Ära. Die Ölbohrungen begannen bald danach, aber die Ölförderung in ganz China vor 1960 war fast nicht vorhanden. Seit den frühen 1960er Jahren sind Chinas Ölzahlen mit wenig Ruhe stark gestiegen.

Bis weit in dieses Jahrhundert hinein boomte Pekings Ölförderung aus Xinjiang, während die Produktion in den wichtigsten Ölfeldern Chinas im Osten, Shengli und Daqing (1) bereits Anfang und Ende der neunziger Jahre ihren Höhepunkt erreicht hatte. In den letzten Monaten wurden in Xinjiang weitere bedeutende Entdeckungen von Öl gemacht, zusammen mit der Entdeckung neuer Erdgasreserven. Xinjiang hält etwas mehr als 25% aller bekannten Ölquellen in China und ist das zweitgrößte Ölfördergebiet des Landes (nach der Provinz Heilongjiang).

Das Region Xinjiang hat sich als besonders herausfordernd erwiesen und wirft einzigartige Probleme im Zusammenhang mit dem Transport von Waren und Rohstoffen nach Osten auf. Wasserknappheit ist seit langem ein Problem. Xinjiang ist von imposanten Gipfeln umgeben, darunter der beeindruckende K2, und es ist übersät mit Wüsten wie dem Gurbantünggüt und dem Taklamakan. Die letztere Wüste ist deutlich größer als Großbritannien.

Xinjiang ist der Dreh- und Angelpunkt der internationalen Gürtel- und Straßeninitiative in Peking. Die Provinz war noch nie so stark unter dem Einfluss der chinesischen Behörden – sie hat die Bemühungen separatistischer, von den USA finanzierter Gruppen wie des rechten Uigurischen Weltkongresses, einer Dachorganisation mit Sitz in München, vereitelt. Dies fordert die vollständige Unabhängigkeit von Xinjiang von China zusammen mit seinen Mitgliedsorganisationen wie der Uyghur American Association mit Sitz in Washington, die von der National Endowment for Democracy finanziert wird. (2)

Um die sozialen Komplexitäten in Xinjiang zu erfassen, ist es wichtig, die relevante Geschichte dieser zunehmend lebenswichtigen Region kurz zu untersuchen. Die islamische Religion, deren Anhänger Muslime genannt werden, erreichte die westliche Hälfte von Xinjiang im 9. Jahrhundert, als sie damals Teil Zentralasiens war. Ab dem 17. Jahrhundert verbreiteten sich die islamischen Lehren im östlichen Teil von Xinjiang. Zu dieser Zeit bestand Xinjiangs Bevölkerung aus Zweigen türkischsprachiger Muslime, die unterschiedliche Dialekte, Lebensstile und Kleidung besaßen. Die Qing-Dynastie regierte China von 1644 bis 1911 – und 1759 eroberte der lang regierende Qing-Kaiser Qianlong Xinjiang mit Gewalt auf Kosten des mongolischen Dzungar-Volkes. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts bestand Chinas Hauptanliegen bei der Eroberung von Xinjiang darin, sein Festland vor der Bedrohung durch mongolische Invasoren zu schützen. eine alte Angst vor chinesischen Führern. Im späten 18. Jahrhundert begann die Qing-Dynastie, die chinesische Migration nach Xinjiang zu fördern, um „die Grenzen auszufüllen“.

In den 1880er Jahren wurde die zahlreichste muslimische Gruppe in Xinjiang allgemein als Uigur bezeichnet. 1884 verlieh die Qing-Regierung ihrer nordwestlichen Provinz offiziell den Titel „Xinjiang“, was „New Frontier“ bedeutet. Nachdem die mongolische Bedrohung verschwunden war, zielte Chinas Führung darauf ab, Xinjiang außerhalb der Reichweite des massiven russischen Reiches zu platzieren, das glaubte, Ansprüche auf dieses Gebiet zu haben.

Das völlige Chaos ereignete sich 1912 in China mit dem Zusammenbruch der Qing-Dynastie, dem letzten Reich, das China regierte. Es war durch finanzielle Schwierigkeiten und innere Turbulenzen behindert worden, vor allem aufgrund westlicher imperialer Eingriffe, einschließlich amerikanischer und britischer Einmischung. In den folgenden Jahren wurden sowohl Xinjiang als auch Tibet, die beiden größten Provinzen Chinas, aus Pekings Einflussbereich verdrängt. Darüber hinaus wurden Teile der Mongolei nach Norden von Russland und dann von der Sowjetunion kontrolliert, so dass China Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts in einem schrecklich verminderten Zustand war. Chinas Probleme wurden durch den regionalen Expansionismus Japans verschärft, der wiederum teilweise durch weitere westliche Eingriffe in Japans eigene Problembereiche beflügelt wurde.

Noch vor der Unabhängigkeit Chinas im Jahr 1949 argumentierten Pekings Beamte und Intellektuelle in den 1930er Jahren, dass es von zentraler Bedeutung sei, Xinjiang nicht an externe Mächte zu verlieren (3). Bis 1934 war Xinjiang jedoch unter die Herrschaft der Sowjetunion Stalins im Norden geraten. 1934 und 1937 griffen Soldaten der Roten Armee zweimal in Xinjiang ein, um einen von der Sowjetunion unterstützten Kriegsherrn namens Sheng Shicai zu unterstützen. Bis 1940 lebten in Xinjiang nur noch rund 190.000 Han-Chinesen, kaum mehr als zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Man kann feststellen, dass die Han-Chinesen derzeit 1,3 Milliarden der 1,4 Milliarden Einwohner Chinas ausmachen.

Xinjiang geriet ab Sommer 1941 außer Kontrolle der Sowjets, als Stalins Blick auf die mörderische Invasion der Nazis in der westlichen UdSSR gerichtet war. Die Sowjets waren nie wieder in der Lage, ihre Autorität über Xinjiang wiederherzustellen, eine Region, die Stalin wie der Zar vor ihm schätzte. Es ist wahr, dass im November 1944 in Xinjiang eine von der Sowjetunion unterstützte Ostturkestanische Republik erklärt wurde. Diese bestand nur aus Teilen des nördlichen Xinjiang und war von kurzer Dauer. Sie löste sich fünf Jahre später auf, als Chinas kommunistische Kräfte in Xinjiang einmarschierten. Sie fanden heraus, dass der größte Teil des Ackerlandes von einer kleinen Anzahl von Vermietern kontrolliert wurde. (4)

Am Ende des Zweiten Weltkriegs bestand das uigurische Volk aus 82% der damals in Xinjiang lebenden rund vier Millionen Menschen, wobei andere muslimische Völker wie ethnische Kasachen und Hui den größten Teil des verbleibenden Prozentsatzes ausmachten. Als Chinas Kommunisten im Oktober 1949 an die Macht kamen, versuchte ihr Führer Mao Zedong, Xinjiang und andere riesige Provinzen wie Tibet rasch zu integrieren, da er die Bedeutung der Wahrung seiner Grenzen erkannte.

In staatlich geförderten Schritten ermutigte Mao Han-Chinesen, in großer Zahl nach Xinjiang zu migrieren. Dieser Prozess wurde ab den späten 1950er Jahren durch die chinesisch-sowjetische Spaltung beschleunigt, als Mao besorgt und misstrauisch gegenüber russischen Absichten in der Nähe wurde. Er war außerdem daran interessiert, Xinjiangs jahrhundertelange kulturelle Verbindungen zum benachbarten Zentralasien, das stark von muslimischen Gruppen bevölkert ist, zu untergraben. In den Jahrzehnten nach 1949 verlagerte sich Xinjiang daher stetig in Richtung Pekings Kommando, eine Strategie, die fortgesetzt wird. (5)

Maos Finanzspritzen in Xinjiang führten zu einer Erhöhung des Lebensstandards für die Mehrheit der Menschen dort, einschließlich der Muslime, die 1960 zumindest in Bezug auf das BIP ihren Höhepunkt erreichten, bevor sie in den folgenden 15 Jahren allmählich abnahmen. In den letzten Phasen der Regierungszeit von Mao waren 1967 zwei Millionen Han-Chinesen nach Westen nach Xinjiang gezogen (6). Die Ankunft von Han-Chinesen, deren Kultur sich deutlich von den indigenen Gruppen unterscheidet, führte unweigerlich zu unterschiedlichen Spannungen und Unzufriedenheit unter den Muslimen in Xinjiang. Dies schließt hauptsächlich die uigurischen Gemeinden ein, deren Wurzeln in der Provinz viele Jahrhunderte zurückreichen.

1945 machten Han-Chinesen nur 6% der in Xinjiang lebenden Menschen aus, und 1982 war diese Zahl auf 40% gestiegen. Die Prozentsätze haben sich bis in dieses Jahrhundert stabilisiert, wobei muslimische Gruppen eine Mehrheit von etwa 60% bis 40% von Hans haben. Die meisten Han-Chinesen leben in Städten entlang des stärker industrialisierten Nordens von Xinjiang, wie der Hauptstadt Urumqi und der Ölmetropole Karamay. Die Uiguren, von denen viele Bauern sind, neigen dazu, ein einfaches Leben zu führen, und die Aussicht auf eine Existenz in der Stadt kann abstoßend sein. Uiguren haben im Allgemeinen eine starke Verbindung zum Boden. Für den Großteil der Uiguren ist hervorzuheben, dass ihre größte Sorge ein möglicher Verlust ihrer ethnischen und religiösen Identität ist (7). Trotzdem sind in Xinjiang 24.400 Moscheen in Betrieb, was durchschnittlich einer Moschee pro 530 Muslime entspricht.

Von 1978 bis heute ist die Reformrate der chinesischen Regierungen erheblich gestiegen, was eine rasche wirtschaftliche Entwicklung nach Xinjiang mit sich bringt. Es gab auch lobenswerte Sozialleistungen. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Xinjiang-Eingeborenen im Jahr 1949 war mit 31 Jahren sehr niedrig. Sechs Jahrzehnte später hatte es sich auf 72 Jahre mehr als verdoppelt. Der enorme Anstieg der Lebenserwartung ist auf die Umsetzung von Gesundheitsprogrammen in Peking zurückzuführen, die sich seit den 1990er Jahren beschleunigt haben. Diese Richtlinien werden in unabhängigen Studien hervorgehoben, die vor vier Jahren veröffentlicht wurden und zeigen, dass es bis 2001 in Xinjiang etwas mehr als 7.300 Gesundheitseinrichtungen gab, darunter 1.357 Krankenhäuser. (8)

Bis 2008 stieg die Zahl der Krankenhäuser in Xinjiang weiter auf 1.629 – während bei der Machtübernahme der Kommunisten 54 medizinische Zentren in ganz Xinjiang existierten. Vor siebzig Jahren konnten nur 10% der Menschen in Xinjiang lesen oder schreiben, aber bis 2017 war diese Zahl auf weit über 90% gestiegen (9). Diese Zahlen werden in den großen westlichen Medien trotz ihrer Bedeutung kaum erwähnt. Vor 1949 besuchte eine Minderheit der Kinder die Grundschule, hauptsächlich wegen des Mangels an solchen Schulen. Pekings Entwicklung von Bildungsinitiativen hat zum Bau von vielen hundert Schulen in Xinjiang geführt, sowohl der ersten als auch der zweiten Ebene. Im November 2017 legte die chinesische Regierung ein 15-jähriges kostenloses Bildungsprogramm für alle Schüler von Xinjiang vor (10).

Im Laufe der Jahrzehnte hat Peking umgerechnet über eine Viertelmillion Dollar in Xinjiang investiert, von denen der größte Teil nach 1978 erfolgte. Unter Chinas Präsident Xi Jinping ist das Durchschnittseinkommen eines ländlichen Bewohners von Xinjiang seit 2017 um fast 10% gestiegen Die Mehrheit der Uiguren lebt in ländlichen Gebieten (11). Diejenigen, die in den Städten von Xinjiang leben, haben insgesamt immer noch ein erheblich höheres Einkommen, da es einfacher ist, in einem städtischen Umfeld, in dem die Chancen normalerweise größer sind, mehr Wohlstand zu schaffen. Mit dem städtischen Leben gehen jedoch gewisse Nachteile einher, wie z. B. eine Ablösung von Natur und Land, Gesundheitsprobleme aufgrund von Umweltverschmutzung usw.

Ein großer Teil der Uiguren praktiziert eine gemäßigte Form des Islam namens Sufismus, die einen asketischen Lebensstil fördert und materielle Bedürfnisse meidet. Der Sufismus ist unvereinbar mit dem radikalen islamischen Fundamentalismus und dem Wahhabismus, extremistischen Überzeugungen, die in Staaten wie Saudi-Arabien vorherrschen, einem Land, das in den letzten Jahrzehnten zusammen mit seinem Sponsor in Washington die Flammen des Terrorismus angefacht hat. deren endlose Kriege im Nahen Osten waren ein Segen für Terroristen in Vergangenheit und Gegenwart. Peking ist verständlicherweise besorgt über den Extremismus, der einige verärgerte Uiguren heimgesucht hat, was der Fall war; Es sollte jedoch festgestellt werden, dass die überwiegende Mehrheit der Uiguren keine militanten oder extremistischen Ansichten hat.

Pekings Reformen in Xinjiang, wie zum Beispiel in Bezug auf die Landwirtschaft, haben es vielen Han-Chinesen und einigen Uiguren ermöglicht, Erfolg zu haben. Insbesondere in der letzten Generation hat Peking in Xinjiang große Infrastrukturprojekte durchgeführt, um schwerwiegende logistische Probleme zu überwinden. Dies wird durch den Bau weitläufiger Eisenbahnen, Flughäfen und Autobahnen bestätigt, einschließlich einer kürzlich im Juli 2017 fertiggestellten Straße mit einer Länge von 1.600 Meilen, die Xinjiangs bevölkerungsreichste Stadt Urumqi mit Peking verbindet. Die Öl- und Gaspipelines der chinesischen Regierung kreuzen Xinjiang wie die riesigen West-Ost-Gaspipelines, die Erdgas von Xinjiang nach Ostchina transportieren. Diese Industrien haben Xinjiang näher an das chinesische Festland gebunden und auch dazu beigetragen, Zentralasien in die Richtung Pekings zu drängen, in die sich Chinas Infrastruktur erstreckt.

Im Jahr 2010 richtete Peking ein „Pairing Assistance“ -System ein, bei dem einige Städte in China Xinjiang durch Bereitstellung von „Humanressourcen, Technologie, Management und Geldern“ unterstützen müssen. In den letzten Jahren hat Peking den südwestlichen Xinjiang, der fast ausschließlich von Uiguren bevölkert ist, direkt mit erdbebensicherem Wohnungsbau im Wert von 1,1 Mrd. USD, einkommensschwachen Wohnungsrenovierungen und sanitären Einrichtungen ausgestattet (12). Die chinesischen Staats- und Regierungschefs haben trotz der beunruhigenden Zahl von Terroranschlägen in der Provinz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion weiterhin Projekte in Xinjiang finanziert.

Berichten zufolge gab es verschiedene Grade der Diskriminierung der muslimischen Gemeinschaften in Xinjiang sowie Menschenrechtsverletzungen, denen die westlichen Medien so große Aufmerksamkeit gewidmet haben. hauptsächlich im Zusammenhang mit der umfassenden Internierung von Uiguren und anderen Muslimen in Internierungslagern (13). Die Presse hat es jedoch versäumt, die oben genannten positiven Aspekte der Pekinger Politik in Xinjiang über die Jahrzehnte hinweg zu behandeln, die die negativen Faktoren bei weitem überwiegen.

Die Medien im Westen, die in der Vergangenheit US- und britische Kriege unterstützt haben, verraten auch die seit langem bestehende Tendenz, die schwerwiegenderen Menschenrechtsverletzungen westlicher Verbündeter wie der Golf-Öldiktatorländer zu übersehen. Vielleicht hat die führende Zeitung der westlichen Hemisphäre, die New York Times, die von den USA geführten Invasionen in den Irak und in Libyen in diesem Jahrhundert nachdrücklich befürwortet – und die Times hat zuvor den brutalen Angriff der Kennedy-Regierung auf Vietnam unterstützt, der Anfang 1962 gestartet wurde. Die Zeitung setzte ihre Unterstützung für den Krieg fort, als er ab Mitte der 1960er Jahre von den Regierungen Johnson und Nixon in ganz Indochina eskalierte und expandierte.

Verschiedene Journalisten der New York Times befürworteten den US-Militärangriff auf Vietnam. Sie beschrieben fälschlicherweise „den Kampf der freien Welt um die Eindämmung des aggressiven Kommunismus“, während sie die südliche Hälfte Vietnams „gegen die Stellvertreterarmeen Sowjetrusslands“ verteidigten, als die US-Armee versuchte, dem Vietcong „zu widerstehen“ (14).

In Bezug auf Xinjiang haben Washington und die CIA in der vergangenen Generation uigurische Separatistenorganisationen und terroristische Gruppen wie die Turkistan Islamic Party (TIP) konsequent unterstützt. Seit 2003 wird der TIP von dem inzwischen 48-jährigen extremistischen uigurischen Militanten Abdul Haq al-Turkistani geführt, der im Süden von Xinjiang geboren wurde. Der TIP, ursprünglich unter dem Namen East Turkestan Islamic Movement bekannt, erhielt direkte CIA-Mittel und Sponsoring (15). Von 1990 bis 2016 wurden in Xinjiang zahlreiche Terroranschläge verübt. Viele dieser Amokläufe wurden später auf das TIP zurückgeführt, das enge Verbindungen zu Al-Qaida hat. Der TIP-Führer Abdul Haq war zum Beispiel Mitglied des Exekutivrates von Al Qaida und glaubt fest daran, einen Dschihad (heiligen Krieg) gegen China zu führen, um die separatistischen Ziele der TIP zu erreichen.

Im Gegensatz zu zahlreichen US-Geheimdienstberichten und Medienberichten wurde Abdul Haq am 15. Februar 2010 bei einem amerikanischen Drohnenangriff im Nordwesten Pakistans nicht getötet. Am 5. Juni 2015 wurde er lebend und munter gesehen, als er in einem Videointerview darüber sprach, wie er „2010 schwer verletzt“ worden war, sich aber ordnungsgemäß erholt hatte. Er erschien auch in späteren Videos, die unbestreitbare Beweise für seine offensichtliche Reinkarnation lieferten. Abdul Haq war mit dem ehemaligen Al-Qaida-Chef Osama bin Laden, der nicht so glücklich war und am 2. Mai 2011 von US-Spezialeinheiten in Nordpakistan getötet wurde, gut vertraut. Die Amerikaner gingen das extreme Risiko ein, die Souveränität Pakistans zu verletzen und eine mögliche auszulösen Krieg mit einer Atommacht, um Bin Laden zu eliminieren, der einst Verbindungen zur CIA hatte. (16)

In den Monaten vor den Olympischen Sommerspielen 2008 in China befahl Abdul Haq dem TIP, Terroranschläge gegen eine Reihe von Städten auf dem chinesischen Festland auszulösen – insbesondere gegen Städte, in denen sportliche Aktivitäten stattfinden -, um Pekings Austragungsort der Olympischen Spiele zu stören und zu überschatten ( 17). Fast alle Terroranschläge wurden vereitelt. Nach Chinas Niederschlagung in Xinjiang ab 2017, einschließlich verstärkter Überwachung, kann anerkannt werden, dass seitdem keine terroristischen Handlungen in der Provinz stattgefunden haben.

Anmerkungen

