Tote und Folter nach Putsch in Bolivien: UNO fordert Aufklärung (amerika21)

Bachelet findet klare Worte in Richtung De-facto-Regierung. UN-Bericht sieht eindeutige Verantwortung bei Polizei und Militär.

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/2020/08/242909/uno-bolivien-bachelet-gewalt-massaker

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related