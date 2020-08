Russischer Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist ein Rassist und homophob.

Nach dem Georgienkonflikt 2008 forderte er sich beispielsweise für ein härteres Vorgehen gegen das Land aus. Alle georgischen Bürger sollten doch aus Russland deportiert und Tiflis, die Hauptstadt Georgiens „das Hauptquartier der Nagetiere“ solle mit Marschflugkörpern zerstört werden.

An anderer Stelle schreibt er in seinem Blog: „Die gesamte nordkaukasische Gesellschaft und ihre Eliten teilen den Wunsch, wie Vieh zu leben. Wir können nicht normal mit diesen Völkern koexistieren.“

https://navalny.livejournal.com/300946.html

https://navalny.livejournal.com/242897.html

Bürgerrechtler bezeichnete er als „quasiliberale Wichser“.

https://navalny.livejournal.com/142157.html

Homosexuelle beschimpfte er als „Schwuchteln“, die weggesperrt gehörten.

https://navalny.livejournal.com/370945.html

Dennoch wünschen wir ihm eine baldige Genesung.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related