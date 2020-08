26.8.2020



Von Irina Alksnis

Ein russischer General sagte einst: „Es spielt keine Rolle, welche Farbe unsere Haut hat und wie unsere Augen geformt sind. Für die Gegner sind wir alle einfach nur Russen.“ Wie zutreffend diese Bemerkung ist, zeigt gerade der jetzige Trubel um den Aktivisten Nawalny.

weiter hier:

https://de.sputniknews.com/kommentare/20200826327801879-lehrstueck-charit-im-fall-nawalny–das-aha-erlebnis-der-russen/

