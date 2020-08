Covid-19: Flughafen in Dubai setzt Spürhunde ein. Reisenden werden dazu Geruchsproben aus der Achsel abgenommen. Test dauert 1 Minute.

In Dubai werden Polizeihunden zum Erkennen Covid-19-Kranker eingesetzt. Reisenden werden dazu Geruchsproben aus der Achsel abgenommen. Diese werden dann den Hunden zum beschnuppern vorgehalten. Der Prozess dauert weniger als eine Minute.

Hunde können bei verschiedenen Erkrankungen Geruchsveränderungen wahrnehmen. Erste Tests wurden bereits in den USA, Grossbritannien und auch in Deutschland durchgeführt. Andere Länder planen ebenfalls den Einsatz von Hunden Verdachtsfälle sollen anschließend durch klinische Tests überprüft werden.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related