„Collateral Murder MIXTAPE 2020“ – Hommage an #WikiLeaks #FreeAssange

„Collateral Murder MIXTAPE 2020“

https://archive.org/details/collateral-mixtape-2020

ist eine musikalische Mischung, eine Sammlung von Liedern, Remixen und zahlreichen anderen kontextuellen und historischen Dokumenten, die alle von der Veröffentlichung des Originalvideos und dessen Nachwirkungen inspiriert wurden. Es klingt wie ein Weckruf für alle, sich dem Kampf gegen Lügen, Korruption und endlose Kriege anzuschließen.Dieses Mixtape ist eine Hommage an #WikiLeaks, an den grimmigen, kompromisslosen und risikofreudigen Journalismus und an die Opfer dieser grausamen Morde.Mehr als 10 Jahre nach den Kriegsverbrechen ist keiner ihrer Täter zur Rechenschaft gezogen oder strafrechtlich verfolgt worden, während Julian #Assange, Chelsea #Manning und viele andere Informanten von der US-Regierung verfolgt wurden.“Collateral Murder Mixtape 2020″ sollte daher auch als ein Aufruf zur Freiheit für Julian #Assange gehört werden, der derzeit wegen seiner Arbeit als Journalist inhaftiert ist und dem die Auslieferung und 175 Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis in den USA drohen, wo er keinen fairen Prozess bekommen wird.“Seht euch diese toten Bastarde an!““Es ist ihre Schuld, dass sie ihre Kinder in die Schlacht mitgenommen haben“Wie ein Ohrwurm füllen die Worte und das Lachen aus dem Video „Collateral Murder“, das am 5. April 2010 von WikiLeaks veröffentlicht wurde, unsere Köpfe und gehen nie wieder weg. Diese über Funk von der Besatzung eines Apache-Kampfhubschraubers und ihrem Kommando verkündeten Urteile, voller Verachtung für das menschliche Leben, enthüllten der Welt die Banalität des Schreckens der „Kriege, die wir nicht sehen“ der USA im Irak und in Afghanistan, wo Kriegsverbrechen wie in einem Videospiel verübt werden. Mit der Veröffentlichung dieses Videos nutzte WikiLeaks die einnehmende Kraft der bewegten Bilder, um die kaltblütigen Morde an einem Dutzend Zivilisten (darunter 2 Reuters-Journalisten) im Juli 2007 in unser kollektives Gedächtnis einzuprägen und verlieh diesem Videodokument eine unbestreitbare historische Bedeutung.Für weitere Informationen:https://defend.wikileaks.orghttps://dontextraditeassange.comhttps://challengepower.infohttps://p-node.org/freeassange/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related