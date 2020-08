Coronavirus unberechenbar: Prof. Dr. Philipp Markart, Direktor der Pneumologie am Klinikum Fulda

Mittlerweile verstehen wir Covid-19 durchaus als Systemerkrankung, bei der auch weitere Organe betroffen sein können, z. B. das Herz und die Niere, an denen sich ebenfalls langfristige Schäden entwickeln können. Langfristige, irreversible Organschäden sind vor allem bei schweren Verläufen mit entsprechender Organbeteiligung in der akuten Krankheitsphase zu erwarten. Andere, eher allgemeine Symptome wie eine chronische Müdigkeit (sog. Fatigue-Syndrom) sind aber auch bei milderen Verläufen denkbar.



https://www.fuldaerzeitung.de/fulda/coronavirus-covid-19-lockerungen-lungenarzt-philipp-

markart-spaetfolgen-patienten-klinikum-fulda-90022518.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related