In Shannon ist heute nicht viel los, außer dass weiterhin schlechte Nachrichten vorliegen und mehr Fluggesellschaften beschließen, die Nutzung von Shannon aufzugeben, und ein Gefühl echter Panik vor Ort über die Herabstufung des Flughafens.

In Shannon wurde jedoch ein Flugzeug der US Air Force betankt, eine Boeing C-40B-Registriernummer 01-0015 mit dem Rufzeichen SAM441 (SAM steht für Special Air Mission).

Dieses Flugzeug wird normalerweise für diplomatische Flüge auf hohem Niveau eingesetzt. Es startete heute Abend um 18.42 Uhr in Shannon und landete gegen 21.25 Uhr irischer Zeit in Vilnius in Litauen.

Zufälligerweise heißt es in einem Bericht in „RadioFree Europe, Radio Liberty“, dass die belarussische Oppositionsführerin Svyatlana Tsikhanouskaya am 24. August mit dem stellvertretenden US-Außenminister Stephen Biegun zusammentreffen wird, um die USA zu vertiefen Beteiligung an der Suche nach einer friedlichen Lösung für eine umstrittene Präsidentschaftswahl in Belarus.“

Es scheint also, dass die US-Regierung heute den Flughafen Shannon nutzt, um in die Souveränität von Belarus einzugreifen, und dass der Oppositionsführer von Belarus im Begriff ist, ein US-Handlanger zu werden . Die USA scheinen zu versuchen, das Muster der Zerstörung und Einmischung in Belarus zu wiederholen, das sie in Venezuela, der Ukraine, Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen und anderswo angewendet haben. Die Völker dieser Länder wissen genau zu ihren hohen Kosten, welche Art von friedlicher Lösung die USA wahrscheinlich nach Weißrussland bringen werden.

