Trauer um Robinson López – Inga-Führer der Ureinwohner Kolumbiens an Covid-19 verstorben.

„Indigene Völker sind diejenigen, die seit Jahrtausenden Wälder erhalten. Die Hoffnung, die Wälder zu schützen, ist das Wissen der Ureinwohner der Amazonas-Ureinwohner “, Robinson López Descance (1984 – 2020).

Robinsons Kampf für die Verteidigung und Pflege des Amazonas und die Rechte der indigenen Völker wird fortgesetzt.

Die Truth Clarification Commission bedauert mit tiefem Schmerz und Trauer den Tod von Robinson López Descance, der eine Woche lang auf einer Intensivstation in der Stadt Neiva um sein Leben kämpfte, nachdem er gesundheitliche Komplikationen vorgebracht hatte Ursache von COVID-19.

Robinson López, Inga-Führer der Ureinwohner, arbeitete unermüdlich mit und für sein Volk und seine Brüder an der Verteidigung und dem Schutz des Mutterwaldes und der Rechte der Ureinwohner der neun Länder des Amazonas. Derzeit arbeitete er als Klimakoordinator des Koordinators der indigenen Organisationen des Amazonasbeckens (COICA), Leiter und ehemaliger Menschenrechtskoordinator der Nationalen Organisation der indigenen Völker des kolumbianischen Amazonas (OPIAC) und Vertreter Kolumbiens in der Ständiges Forum der Vereinten Nationen zu indigenen Fragen.

Robinson beteiligte sich zusammen mit seiner Frau Ginny Alba maßgeblich am vorherigen Konsultationsprozess über die Mechanismen des umfassenden Systems von Wahrheit, Gerechtigkeit, Wiedergutmachung und Garantien der Nichtwiederholung (SIVJRNR) in den Jahren 2018 und 2019.

Wir sprechen Ginny Alba, ihrer Familie, ihren Freunden und den Inga in Kolumbien unser tiefes Beileid für diesen irreparablen Verlust aus. besonders an seine Bruderführer und den Prozess von OPIAC und COICA.

Unsere Solidarität erstreckt sich auf jede Familie und Gemeinschaft der 64 indigenen Völker des kolumbianischen Amazonas. Der Tod von Robinson und der Tod so vieler Großeltern und Großmütter zeigt weiterhin den Ernst der Lage angesichts der raschen Verbreitung von COVID-19 in der Region und der prekären Bedingungen in der Infrastruktur für eine umfassende Gesundheitsversorgung, die den Konflikt noch verschärften bewaffnet, die noch in den Gebieten besteht.

Kolumbien und das Amazonasbecken trauern.

Die Geister des Amazonas begleiten Sie bei Ihrer Rückkehr zu Mutter Erde.

