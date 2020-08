Samstag 22. August: Hände weg von Venezuela! Solidarität mit den fortschrittlichen Kräften in Lateinamerika. #Aufstehen gegen Regimechange! Kundgebung am Brandenburger Tor

Wir fordern internationale Solidarität: USA raus aus Lateinamerika! Hände weg von Venezuela! Solidarität mit den fortschrittlichen Kräften in Lateinamerika!

http://haendewegvonvenezuela.net/links/kundgebung22.08.20.html

Agosto 22 – Dr. Nancy Larenas, CP Chile / Frente Unido Latino America Berlin #ManosFueraVenezuela

https://youtu.be/KcQWLMqf9Ag

22.8.20 – Dr. Nancy Larenas, CP Chile / Frente Unido Latino America Berlin #ManosFueraVenezuela

https://youtu.be/5NhK9QODYAI

22.8. Berlin #Frente Unido America Latina #HandsOffVenezuela Renate, Irland-Gruppe

https://youtu.be/1n8CHt0oybc

22.8.2020 Rede Gerhard Mertschenk, Frente Unido America Latina Berlin #NoMasBloqueo

https://youtu.be/GDkeM_2gUvc

22.8. CASTELLANO / Axel Plasa, Journalist / Frente Unido Latino America Berlin #ManosFueraVenezuela

https://youtu.be/XCC2npq9Jjo

22.8. DEUTSCH / Axel Plasa, Journalist / Frente Unido Latino America Berlin #HaendewegvonVenezuela

https://youtu.be/_paj2QLqQMs

Bilder:

https://bit.ly/3cHYImw

