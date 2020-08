Chinas führender Epidemiologe bewertet russischen Corona-Impfstoff (sputniknews)

https://sptnkne.ws/Dxkp

Der führende chinesische Epidemiologe Zhōng Nánshān hat bei einem Online-Pressegespräch den russischen Corona-Impfstoff „Sputnik V“ hoch eingeschätzt.

„Zhōng Nánshān hat betont, dass der russische Adenovirus-Impfstoff risikolos sei, und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass seine klinischen Tests erfolgreich abgeschlossen werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der russischen Botschaft in Peking.

Zudem habe der Epidemiologe Moskau dazu gratuliert, dass das Verfahren zur Zulassung des Impfstoffes abgeschlossen sei.

„Sputnik V” ist eine Lösung für die intramuskuläre Infusion. Der Impfstoff soll in zwei Etappen mit einem Intervall von drei Wochen verabreicht werden. Diese Methode wird laut dem russischen Gesundheitsministerium ermöglichen, eine Immunität zu bilden, die bis zu zwei Jahre anhalten soll.

Wie der Generaldirektor des Fonds, Kirill Dmitrijew, mitteilte, hat der Fonds bereits Anfragen zur Herstellung von einer Milliarde Dosen dieses Vakzins erhalten. Die Anfragen seien aus 20 Ländern eingegangen.

