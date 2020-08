Der Brief im Wortlaut hier:

Full text of the letter:

https://defend.wikileaks.org/2020/02/06/julian-assange-chelsea-manning-and-edward-snowden-nominated-for-the-2020-nobel-peace-prize/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related