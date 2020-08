Neuer Bericht enthüllt US-Spezialeinheiten, die in 22 afrikanischen Ländern aktiv sind

Von Alan Macleod, 10. August 2020

Ein neuer Bericht, der in der südafrikanischen Zeitung The Mail and Guardian veröffentlicht wurde, hat die undurchsichtige Welt der amerikanischen Militärpräsenz in Afrika beleuchtet. Im vergangenen Jahr waren Elite-US-Spezialeinheiten in 22 afrikanischen Ländern aktiv. Dies entspricht 14 Prozent aller im Ausland stationierten amerikanischen Kommandos, die größte Zahl in einer Region außer dem Nahen Osten. Amerikanische Truppen hatten auch in 13 afrikanischen Nationen Kämpfe gesehen.

Die USA führen formell keinen Krieg mit einer afrikanischen Nation, und der Kontinent wird in Bezug auf amerikanische Heldentaten rund um den Globus kaum diskutiert. Wenn US-Aktivisten in Afrika sterben, wie es 2018 in Niger , Mali und Somalia geschehen ist , lautet die Antwort der Öffentlichkeit und sogar der Medien häufig: „Warum sind amerikanische Soldaten überhaupt dort?“.

Die Anwesenheit des US-Militärs, insbesondere der Kommandos, wird weder von Washington noch von afrikanischen Regierungen öffentlich anerkannt. Was sie tun, bleibt noch undurchsichtiger. Das US Africa Command (AFRICOM) behauptet im Allgemeinen, dass Spezialeinheiten nicht weiter gehen als sogenannte „AAA“ -Missionen (beraten, unterstützen und begleiten). Im Kampf kann die Rolle zwischen Beobachter und Teilnehmer jedoch deutlich verschwimmen.

Die Vereinigten Staaten haben etwa 6.000 Angehörige der Streitkräfte über den ganzen Kontinent verstreut, mit Militärattachés outnumbering Diplomaten in vielen Botschaften in Afrika. Anfang dieses Jahres berichtete The Intercept , dass das Militär 29 Stützpunkte auf dem Kontinent betreibt. Eines davon ist ein riesiger Drohnen-Hub in Niger, den The Hill als „das größte von der US-Luftwaffe geführte Bauprojekt aller Zeiten“ bezeichnet. Die Baukosten allein waren über $ 100 Millionen, die Betriebskosten zu erwarten mit Reaper Drohnen ausgerüsteten $ 280 Milliarden von 2024 nach oben, jetzt die US – Cross – Border – Bombardierung alle Angriffe auf den Norden und Westen von Afrika durchführen kann.

Washington behauptet, dass die Hauptaufgabe des Militärs in der Region darin besteht, den Aufstieg extremistischer Kräfte zu bekämpfen. In den letzten Jahren sind eine Reihe von dschihadistischen Gruppen entstanden, darunter Al-Shabaab, Boko Haram und andere mit Al-Qaida verbundene Gruppen. Ein Großteil des Grundes für ihren Aufstieg lässt sich jedoch auf frühere amerikanische Aktionen zurückführen, darunter die Destabilisierung des Jemen, Somalias und der Sturz von Oberst Gaddafi in Libyen.

Es ist auch klar, dass die Vereinigten Staaten eine Schlüsselrolle bei der Ausbildung der Soldaten und Sicherheitskräfte vieler Nationen spielen. Zum Beispiel zahlen die USA Bancroft International, einen privaten Militärunternehmer, für die Ausbildung somalischer Eliteeinheiten, die bei den Kämpfen in den internen Konflikten des Landes an vorderster Front stehen. Laut The Mail and Guardian werden diese somalischen Kämpfer wahrscheinlich auch vom US-Steuerzahler finanziert.

Während die Ausbildung ausländischer Streitkräfte in grundlegenden Taktiken wie eine milde, unauffällige Aktivität klingen mag, unterrichtete die US-Regierung jahrzehntelang Zehntausende lateinamerikanischer Militärs und Polizisten in der sogenannten „inneren Sicherheit“ an der berüchtigten School of the Americas in Fort Benning, GA (jetzt umbenannt in Western Hemisphere Institute for Security). Die Rekruten des 20. Jahrhunderts wurden in interne Repressionen eingewiesen und berichteten, dass an jeder Ecke eine kommunistische Bedrohung lag, die nach ihrer Rückkehr brutale Repressionen gegen ihre eigene Bevölkerung auslöste. Ebenso kann beim Training zur Terrorismusbekämpfung die Grenze zwischen „Terroristen“, „Militanten“ und „Demonstranten“ oft umstritten sein.

Das US-Militär besetzt auch die Insel Diego Garcia im Indischen Ozean, die vom afrikanischen Inselstaat Mauritius beansprucht wird. In den 1960er und 1970er Jahren vertrieb die britische Regierung die gesamte lokale Bevölkerung und deponierte sie in Slums auf Mauritius, wo die meisten noch leben. Die Vereinigten Staaten nutzen die Insel als Militärbasis und Atomwaffenstation. Die Insel war für die amerikanischen militärischen Aktivitäten während der beiden Irak-Kriege von entscheidender Bedeutung und stellt weiterhin eine große Bedrohung dar und wirft einen nuklearen Schatten auf den Nahen Osten, Ostafrika und Südasien.

Während in den westlichen Medien viel über Chinas imperialistische Motive in Afrika geredet (oder genauer gesagt verurteilt) wird, wird die anhaltende Rolle der USA weniger diskutiert. Während China eine Basis am Horn von Afrika betreibt und seine wirtschaftliche Rolle auf dem Kontinent stark ausgebaut hat, werden die Tausenden von amerikanischen Truppen, die in Dutzenden von Ländern operieren, übersehen. Das Erstaunliche am amerikanischen Empire ist, dass es für so viele, die es bedienen, unsichtbar ist.

