Erklärung des Weltfriedensrates (WPC) zum jüngsten Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten

WPC-Erklärung zum jüngsten Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten

Der Weltfriedensrat (WPC) betont die zentrale Bedeutung der palästinensischen Frage für den Frieden in der Region und seine entschlossene Haltung zur palästinensischen Frage als Schlüsselfrage im Nahost-Konflikt.

Wir kommentieren das Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern unter der Schirmherrschaft der USA und betonen, dass Frieden im Nahen Osten nur durch eine Lösung der palästinensischen Frage auf der Grundlage der UN-Resolutionen erreicht werden kann und unterstreichen, dass die unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes international geachtet werden müssen. Eine solche Lösung muss den vollständigen israelischen Rückzug aus den 1967 besetzten Gebieten, die Unabhängigkeit des besetzten palästinensischen Staates innerhalb der Grenzen vom 4. Juni 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt und die Garantie des Rückkehrrechts der palästinensischen Flüchtlinge gemäß der UN-Resolution 194 gewährleisten. Das WPC bekräftigt, dass jede Umgehung dieser Rechte durch bilaterale oder trilaterale Abkommen, bei der diese Bedingungen nicht garantiert werden, nicht im Interesse von Frieden und Stabilität in der Region liegt und den Völkern der Region nicht dienen kann. Das WPC bekräftigt seine uneingeschränkte Solidarität mit dem gerechten Kampf des palästinensischen Volkes für die Erreichung dieser Ziele gegen die imperialistischen Pläne in der Region.

WPC-Sekretariat Athen, 19. August 2020

Diese Position wird auch vom Deutschen Friedensrat unterstützt.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related