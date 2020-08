Drohungen der USA gegen Deutschland wegen der Pipeline, die russisches Gas transportieren soll – von Axel Plasa (contralinea.com.mx)

Berlin, Deutschland

Die Regierung Donald Trump drohte mit Sanktionen gegen die deutsche Hafenstadt Sassnitz im Bundesland Mecklenburg Vorpommern. Bürgermeister Frank Kracht ist im Visier der USA für den Bau der Nord Stream 2 -Gaspipeline, die nach ihrer Fertigstellung Gas aus der Russischen Föderation direkt nach Deutschland transportieren würde. Dieses deutsch-russische Projekt wurde von den Vereinigten Staaten kritisiert, weil sie mit der Absicht, US-amerikanisches Gas in die Länder der Europäischen Union zu exportieren und diese Märkte von russischem Gas abzuziehen, in Wettbewerb getreten sind.

Die US-Senatoren Ted Cruz, Tom Cotton und der Republikaner Ron Johnson schickten am 6. August einen Brief an die Firma Fährhafen Sassnitz GmbH, die den Hafen von Mukran in der Gemeinde Sassnitz betreibt. In dem Brief wiesen sie darauf hin, dass das Unternehmen die Zusammenarbeit mit dem Nord Stream 2-Projekt einstellen muss, da es sonst aufgrund der extraterritorialen Gesetze der Vereinigten Staaten sanktioniert würde.

Die Gaspipeline gehört Gazprom, einem russischen Staatsunternehmen. Das Unternehmen ist bereits von US-Sanktionen betroffen. Nachdem das Gaspipeline-Projekt zu mehr als 90 Prozent fertiggestellt ist, fehlt eine letzte Strecke, die das Gas zum Hafen von Mukran auf der Insel Rügen führen würde. Um abgeschlossen zu sein, benötigt Gazprom die Zusammenarbeit der Firma Fährhafen Sassnitz GmbH zur logistischen Unterstützung und Wartung der Schiffe, die für die Verlegung der Pipelines vorgesehen sind.

Wenn es weitergeht, würde nicht nur seine Führung in die Liste der in den Vereinigten Staaten sanktionierten Personen aufgenommen, sondern auch seine möglichen Vermögenswerte und Konten würden eingefroren. Darüber hinaus würde der gesamte Handel über den deutschen Hafen durch Anwendung des extraterritorialen US-Gesetzes eingeschränkt.

In diesem Sinne ist es wichtig, dass Außenminister Heiko Maas am 11. August 2020 nach Moskau reiste, um seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zu treffen. Bei ihrem Treffen diskutierten sie nicht nur die historischen Beziehungen zwischen den beiden Nationen, sondern insbesondere die Zukunft von Nord Stream 2. Auf der Pressekonferenz erklärte Maas: „Wir müssen klarstellen, dass Sanktionen zwischen Partnern definitiv der falsche Weg sind. Letztlich ist es unsere souveräne Entscheidung , woher wir unseren Energiebedarf decken und kein Staat hat das Recht, Europas Energie-Politik zu bedrohen [ sic], und das wird nicht erfolgreich sein “. Er fügte hinzu, dass „extraterritoriale Sanktionen gegen das Völkerrecht verstoßen“. Am 10. August führte der deutsche Außenminister Heiko Maas ein Telefongespräch mit seinem US-Amtskollegen Mike Pompeo, in dem er seine „Bestürzung“ über die angekündigte Maßnahme zum Ausdruck brachte. Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert lehnte jede „extraterritoriale Sanktion“ gegen Deutschland ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bereits im Juli 2020 erklärt, dass diese Sanktionen „nicht unserem Rechtsverständnis entsprechen“.

Der Vorsitzende des Bundestags-Wirtschaftsausschusses, Klaus Ernst, erklärte seinerseits, dass „die Unverschämtheit dieses Schreibens nicht zu übertreffen ist“. „Darüber hinaus müssen letztendlich wirksame Gegenmaßnahmen angedroht und erforderlichenfalls umgesetzt werden, beispielsweise strafbare Zölle für Flüssigerdgas (USA)“, fügte der Parteipolitiker der Partei Die Linke hinzu. Er forderte die Kontaktaufnahme mit dem US-amerikanischen Geschäftsträger Robin Quinville (stellvertretender Missionschef) in Deutschland. Die wirtschaftlichen Interessen in Bezug dieses Projekts sind nicht gering, da die derzeitige Gaspipeline Weißrussland und Polen durchquert, um nach Deutschland zu gelangen.

Die wirtschaftlichen Vorteile der Gaspipelines, die bisher zwischen den beiden Ländern verkehren, hängen vom politischen Auf und Ab der Transitländer ab. Sobald die Nord Stream 2-Gaspipeline fertiggestellt ist, gibt es daher keine Drittländer zwischen Herkunfts- und Bestimmungsland. Es wäre eine Irritation für Polen, das von seiner Durchgangsposition Gebrauch macht und sich derzeit auch auf der Seite Washingtons positioniert hat und sogar in der Lage wäre, als Verteilungspunkt für aus den USA in Europa importiertes Gas zu dienen.

„Wir müssen Deutschland vor Russland schützen. Aber Deutschland zahlt Russland Milliarden von Dollar für die Energie, die aus einer Gaspipeline, einer neuen Gaspipeline, stammt “, sagte US-Präsident Donald Trump am 14. Juli 2020 in einer Wahlkampf-Veranstaltung. Der Bürgermeister von Sassnitz, Frank Kracht, deutete jedoch an, dass „wir uns nicht sagen lassen dürfen, wer in unseren Häfen festmacht“. Für die lokale Wirtschaft des Hafens von Sassnitz und der Insel Rügen stellt dieses Projekt einen erheblichen Investitionsaufwand dar und hinterlässt erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen. Wenn das Sanktionsregime in Kraft tritt, könnte Kracht ebenso wie Mitgliedern seines Gemeindekabinetts die Einreise in die Vereinigten Staaten verwehrt werden.

Die Gaspipeline wird von den Vereinigten Staaten als Gefahr für die Europäische Union angesehen, da der Export von Gas aus Russland gestärkt wird. Im Jahr 2019 exportierte Gazprom 44 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach Deutschland und war damit der erste Kunde in der Union, gefolgt von Italien, das 22 Milliarden Kubikmeter erhielt. Außerhalb der Europäischen Union erhielt allein Großbritannien 59 Milliarden Kubikmeter Gas. Während der kürzlich eröffnete TurkStream Südeuropa über die Türkei mit Gas versorgt, hat die Yamal-Europe-Pipeline die Versorgung Westeuropas im letzten Jahrzehnt aufrechterhalten. Deutschland erhält 34 Prozent Erdgas aus Russland, 34 Prozent aus Norwegen und 29 Prozent aus den Niederlanden. Folglich werden 93 Prozent des Gasenergiebedarfs aus drei Ländern importiert. Das wirtschaftliche Einkommen der Ukraine, Weißrusslands und Polens aus dem Übergang von Gas in Drittländer stellt eine wichtige wirtschaftliche Säule dar, die bei Fertigstellung von Nord Stream 2 in Frage gestellt würde.

Die Fertigstellung der Nord Stream 2-Gaspipeline ist für Ende 2020 oder Anfang 2021 geplant. Mit einer Fertigstellung von mehr als 90 Prozent haben die USA wenig Raum, um eine kurzfristige Inbetriebnahme zu vermeiden. Wenn die Verlegung der Pipelines fortgesetzt wird, bleibt abzuwarten, inwieweit die Sanktionen bei dieser Gelegenheit auf ein Land von der Bedeutung von Deutschland angewendet werden oder ob es sich um reine Rhetorik handelt. In diesem Fall wäre dies ein historischer Präzedenzfall in der Geschichte der von den Vereinigten Staaten gegen Drittländer verhängten Sanktionen und würde zu einer ernsthaften Verschlechterung der Beziehungen zwischen Washington und Berlin, aber auch mit der gesamten Europäischen Union führen.

