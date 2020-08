Die Welt ist ein Dorf / O mundo é uma aldeia

via Heike Hänsel:



„Anlässlich des Welttages für die Rechte indigener Völker am 9. August, wurde ein sehr beeindruckender Kurzfilm von Biancka Miranda und Erica Caminha zusammengestellt, zu dem ich ein Statement beigetragen habe. Der Film prangert die mörderische Politik einiger politischer und wirtschaftlicher Akteure, z.B. in #Brasilien an. Zu Wort kommen indigene AnführerInnen, UmweltaktivistInnen, deutsche PolitkerInnen und NGOs. Es geht darum, die strukturelle Misshandlung der indigenen Völker und die Rolle von Regierungen und transnationalen Unternehmen dabei darzustellen. Eine zentrale Forderung ist: STOPP des #EU–#MERCOSUR-Abkommens! #Freihandel tötet!#IndigenousPeoplesDay#WorldIPDay2020#DefendIPRights#IPsDay2020Idee und Drehbuch: Biancka Miranda und Erica Caminha / Regie/Direcao: Biancka Miranda, Erica Caminha e Luiz Alberto Cassol“

