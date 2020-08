Russland wird in einem Monat mit der Massenimpfung gegen COVID-19 beginnen

#CORONA – #SPUTNIK MELDET SICH pic.twitter.com/X0MuSv7oW9 — Berlin gegen Krieg (@berlinSTOPwar) August 16, 2020 Die Massenimpfung gegen Coronavirus in Russland wird in ungefähr einem Monat beginnen, nachdem genügend Impfstoffproben hergestellt wurden, sagte der Direktor des Gamaleya-Forschungsinstituts für Epidemiologie und Mikrobiologie, Alexander Ginzburg, gegenüber Sputnik. Zuvor hatte Ginzburg bekannt gegeben, dass der russische Anti-COVID-19-Impfstoff mit dem Namen Sputnik V nach der Registrierung Studien unterzogen wird, die über einen Zeitraum von 7 bis 10 Tagen durchgeführt werden. Zehntausende Menschen werden an dieser Forschung teilnehmen. „Die Massenimpfung wird mit einer gewissen Verzögerung erfolgen, nur aufgrund der Tatsache, dass der Hauptteil des hergestellten Impfstoffs Nachregistrierungsstudien unterzogen wird. Danach wird der Rest der Produkte für den zivilen Verkauf bestimmt sein. Es wird eine Verzögerung von geben 2-3 Wochen, vielleicht einen Monat „, erklärte der Institutsleiter.

