Nein, zum neuen Kalten Krieg gegen China – Von Margaret Kimberley 

Margaret Kimberley war Teil eines von NoColdWar.org organisierten Webinar-Panels

Juli 2020

https://iacenter.org/2020/08/02/no-the-new-cold-war/

Guten Morgen allerseits,

Es ist jedenfalls Morgen hier in New York. Grüße an euch alle. Ich möchte dieser Gruppe dafür danken, dass sie mich zur Teilnahme an diesem sehr wichtigen Treffen eingeladen hat. Ich bin alt genug, um mich an meine Kindheit zu erinnern, als Nixon nach China ging. Damals hieß es, nur ein kalter Krieger hätte es schaffen können. Jetzt, fast 50 Jahre später, wurde der Kalte Krieg mit aller Macht wiederbelebt und China wurde zum Feind dieser Regierung erklärt, und die US-Amerikaner werden in einen Rausch des Hasses und des Misstrauens gegen diese Nation versetzt.

Wenn wir jetzt in den Unternehmensmedien einen Hinweis auf China sehen, sehen wir immer die Worte der kommunistischen Partei. Dies ist Kriegspropaganda. Uns wird gesagt, dass 1 Million Uiguren inhaftiert sind, obwohl es buchstäblich keinen Beweis dafür gibt. China ist das Land, in dem das COVID-19-Virus erstmals aufgetreten ist, das es als erstes besiegt hat, und es weist eine niedrige Sterblichkeitsrate von weniger als 5.000 Menschen auf, um dies zu beweisen. Wir sind hier in den USA auf China angewiesen, um Masken und andere Schutzausrüstung herzustellen, aber China wird zum Bösewicht erklärt. Das Land, das innerhalb eines Monats nach der Erkenntnis eine neue übertragbare Krankheit hatte, gab der Welt die Schlüssel zur Eroberung.

Stattdessen ist das Land, weil es China angeblich nicht gelingt, für die Bedürfnisse seiner Bevölkerung und ihre Gesundheit zu sorgen, ein internationaler Paria. Der größte Teil der Welt verbietet den US-Amerikanern das Reisen und macht uns zu einer riesigen Leprakolonie. Trump spricht von der „Kung-Grippe“ und dem „Wuhan-Virus“, aber es ist China, das die Krankheit besiegt hat, die 130.000 US_Amerikaner getötet und eine Quarantäne erzwungen hat, die Millionen von Menschen hier wirtschaftliche Verwüstungen zugefügt hat.

Aber die Amerikaner bekommen nichts als Kriegspropaganda. Trump und Joe Biden übertreffen sich gegenseitig und prahlen damit, wer für China härter sein wird. Diese Woche haben wir gesehen, wie die US-Regierung erneut gegen das Völkerrecht verstoßen und das chinesische Konsulat in Houston, Texas, geschlossen hat.

Aber die USA sind nicht allein. Es sind Lakaien und Vasallen, die gemeinhin als Verbündete bekannt sind, die dem Beispiel des Gangsterstaates folgen und etwas ausspucken, was man nur als Kriegspropaganda bezeichnen kann. Nördlich von hier spricht Kanadas Premierminister Justin Trudeau hinter Trumps Rücken, tritt aber nie aus der Reihe. Als Washington Kanada befahl, Meng Wanzhou, die Tochter des Huawei-Gründers, zu verhaften, taten sie genau das. Die USA beschuldigten Huawei, die US-Sanktionen durch Geschäfte mit dem Iran verletzt zu haben. Es gibt nichts im US-amerikanischen oder kanadischen Recht, was ihre Verhaftung erlaubt hätte, aber wie eine gute kleine Marionette hat Kanada getan, was gesagt wurde. China revanchierte sich und verhaftete zwei Kanadier, die weiterhin in Haft sind. Aber Trudeau verdoppelt sich und weigert sich, sie freizulassen.

Propaganda gelingt, es ist wie Musik, die man immer wieder hört. Wir erinnern uns daran, ob wir es vorhaben oder nicht. Und Drohungen, Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas, etwa 100 Millionen Menschen, daran zu hindern, in die Vereinigten Staaten einzureisen, mögen lächerlich erscheinen, aber die Dummheit ist ernst und soll ein öffentliches Buy-in für gefährliche Handlungen erhalten.

Deshalb glauben Millionen von Menschen, dass es in chinesischen Gefängnissen Millionen von Uiguren gibt. Die Anklage ist falsch, völlig erfunden, wie Geschichten über Massenvernichtungswaffen im Irak, Babys aus Inkubatoren in Kuwait, libysche Soldaten, die Viagra-Pillen platzen lassen, und Russen, die Kopfgelder zahlen, um US-Truppen zu töten. Aber der Schaden wird durch bloße Wiederholung und Medien verursacht, die sich wie Regierungsschreiber verhalten.

Wir können mit weiteren Vorfällen wie der Schließung des Houstoner Konsulats rechnen, und die chinesische Regierung wird sich revanchieren. Es ist erschreckend, dass ansonsten vernünftige Menschen in einen Mob verwandelt werden können, der bereit ist zu glauben, was ihnen gesagt wird, und ein Land zu erklären, das ihnen als Feind keinen Schaden zugefügt hat. Das ist aber kein Zufall.

Die Geschichte ist nicht neu. Als die chinesische Revolution Ende der 1940er Jahre stattfand, gab es Streit darüber, wer China „verloren“ hat, als ob China Eigentum der USA und kein souveräner Staat wäre. Aber genau das ergibt sich aus der Vorherrschaft der Weißen in der Außenpolitik. Chinas Geschichte mit Europa und den USA ist nicht glücklich. Die Familie Delano zum Beispiel, ja die Großeltern des FDR, machte ein Vermögen mit Opium. Die Briten haben Hongkong gestohlen und benehmen sich nun 20 Jahre nach ihrer Abreise wie die guten kleinen Schoßhunde, die sie sind, und nutzen Hongkong, um China zu destabilisieren. Kanada und Großbritannien sind nicht allein, Australien hat sich ebenfalls an den Bemühungen beteiligt und sogar die Heimat eines Gesetzgebers des Parlaments von New South Wales durchsucht, der nichts anderes getan hatte, als sich für bessere Beziehungen zwischen den beiden Ländern einzusetzen.

Ich habe mich auf vier der „Fünf-Augen“ -Nationen bezogen, Großbritannien und seine kolonialen Ableger der Siedler, die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Und wenn das imperiale Projekt einen Höhepunkt erreicht, arbeiten alle immer enger zusammen.

Während US-Senatoren sagen, dass chinesische Studenten nur Shakespeare und nicht Wissenschaft studieren dürfen, sagte ein Senator wirklich, dass China seinen eigenen Weg beschreitet und natürlich den Zorn der USA auf sich zieht, während es über kommunistische Parteimitglieder plappert.

China und der Iran haben eine Vereinbarung getroffen, sich gegenseitig Hilfe und Öl zu geben, und das bedeutet, dass die Wutanfälle in den USA über Sanktionen kurzfristig zu Leiden führen werden, aber die Ziele mögen diejenigen sein, die gedeihen, aber natürlich wird die Aggression deshalb fortgesetzt.

Ich denke, es ist äußerst wichtig, dass diejenigen von uns, die sich Mitglieder der Linken nennen, wissen, wo wir stehen sollten. Wir müssen immer gegen die US / NATO, die alliierte Vasallenstaat-Aggression gegen China und den Rest der Welt sein. Wir können nicht verwirrt werden. Denken Sie daran, wenn die USA von Menschenrechten sprechen, hören Sie von dem Land, in dem mehr Menschen inhaftiert sind, etwa 2 Millionen Menschen, als von jedem anderen Land der Welt. Die Militärausgaben sind höher als die der nächsten 10 Länder zusammen. Es erlaubt der Polizei, jedes Jahr 1.000 Menschen zu töten. COVID-19 hat Tausende getötet, mehr verarmt, und sein gewinnbringendes Gesundheitssystem ist ein Beweis für einen Mangel an Menschenrechten. Wir müssen Kriegspropaganda rufen, wann immer wir sie sehen und hören, und dürfen uns nicht in falsche Argumente verwickeln lassen. Wir können nicht die erste Person verwenden, wenn wir über Regierungserklärungen zu China oder einem anderen Land nachdenken. Unsere Interessen sind nicht die der Herrscher und das dürfen wir nie vergessen.

Vielen Dank.

