Erklärung des russischen Präsidenten zu Iran

Erklärung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Vorschlag Russlands, ein Treffen der Staatschefs der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates unter Teilnahme der Staatschefs Deutschlands und des Irans einzuberufen

14. August 2020

Die Debatten um die Iran-Frage im UN-Sicherheitsrat werden immer angespannter. Die Spannungen werden immer größer. Der Iran sieht sich mit haltlosen Anschuldigungen konfrontiert. Es werden Resolutionen ausgearbeitet, um Beschlüsse abzubauen, die vom Sicherheitsrat einstimmig angenommen worden waren.

Russland hält an seinem unerschütterlichen Engagement für den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA) zum iranischen Atomprogramm fest. Seine Verabschiedung im Jahr 2015 war eine bahnbrechende politische und diplomatische Errungenschaft, die dazu beitrug, die Bedrohung durch einen bewaffneten Konflikt abzuwehren und die nukleare Nichtverbreitung zu verstärken.

Im Jahr 2019 legte Russland eine aktualisierte Fassung seines Konzepts der kollektiven Sicherheit für die Golfregion vor, in der es konkrete und wirksame Wege zur Auflösung des Gewirr von Bedenken in dieser Region aufzeigte. Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Probleme überwunden werden können, wenn wir die Standpunkte des jeweils anderen mit der gebührenden Aufmerksamkeit und Verantwortung behandeln und gleichzeitig respektvoll und im kollektiven Geist handeln.

Wie überall auf der Welt gibt es auch in dieser Region keinen Platz für Erpressung oder Diktat, ganz gleich, woher es kommt. Unilaterale Ansätze werden nicht dazu beitragen, Lösungen herbeizuführen.

Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass die positiven Erfahrungen, die zuvor durch intensive Bemühungen gewonnen wurden, beim Aufbau einer integrativen Sicherheitsarchitektur am Persischen Golf beibehalten werden.

Dementsprechend schlagen wir vor, so bald wie möglich ein Online-Treffen der Staatsoberhäupter der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates unter Beteiligung der Staatschefs Deutschlands und Irans einzuberufen, um Schritte zu skizzieren, die eine Konfrontation oder einen Anstieg der Spannungen innerhalb des UN-Sicherheitsrates verhindern können. Es ist wichtig, die kollektive Unterstützung für die Umsetzung der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates zu sichern, die einen völkerrechtlichen Rahmen für die Durchführung des JCPOA festlegt.

Wir schlagen vor, während dieses Treffens der Staats- und Regierungschefs Parameter für gemeinsame Bemühungen zu vereinbaren, um in der Region des Persischen Golfs das Entstehen verlässlicher Mechanismen zur Gewährleistung von Sicherheit und Vertrauensbildung zu erleichtern. Dies kann erreicht werden, wenn unsere Länder und die Staaten der Region ihren politischen Willen und ihre kreative Energie bündeln.

Wir rufen unsere Partner auf, diesen Vorschlag sorgfältig zu prüfen. Andernfalls könnten wir eine weitere Eskalation der Spannungen und ein erhöhtes Konfliktrisiko sehen. Dies muss vermieden werden. Russland ist offen für eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen, die daran interessiert sind, die Situation von der gefährlichen Schwelle zurückzubringen.

Dies ist eine dringende Angelegenheit. Sollten sich die Staats- und Regierungschefs grundsätzlich auf dieses Gespräch einigen, schlagen wir vor, dass sich die Außenministerien der sieben Länder auf eine Tagesordnung für das Treffen einigen, die notwendigen Vorkehrungen treffen und einen Video-Gipfel anberaumen.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related