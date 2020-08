»Dialog unterstützen« Andrej Hunko, europapolitischer Sprecher der Partei Die Linke und Mitglied des Europarats zur Situation in Belarus

https://www.jungewelt.de/artikel/384400.dialog-unterst%C3%BCtzen.html Angesichts der anhaltenden Proteste und der mangelnden Dialogbereitschaft von Machthaber Lukaschenko, sollten die europäischen Länder die Forderungen der belorussischen Opposition nach Dialog und einem runden Tisch konkret unterstützen. Ein solcher runder Tisch sollte Vertreter der Opposition, der streikenden Beschäftigten und dialogbereite Teile der politischen Führung umfassen, sowie von internationalen Beobachtern begleitet werden. Europarat und OSZE sind hier als ost-west-übergreifende Organisationen prädestiniert, auch EU-Parlament und CIS-Parlamentarierversammlung können eine wichtige Rolle spielen. (…)

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related