Ehemaliger chilenischer Militäroffizier Walter Klug, verurteilt wegen Folter und anderen Verbrechen während der Militärdiktatur lebt unbehelligt in Deutschland

Der ehemalige Soldat wurde wegen seiner Beteiligung an der Entführung, Ermordung und dem Verschwinden von 23 Arbeitern in den Wasserkraftwerken El Toro und El Abanico im Andensektor in der Nähe von Los Angeles verurteilt.

Von Ute Löhning / Der Bürger

Vier Jahre lang lebte er friedlich in Deutschland, in einer malerischen Stadt am Rheinufer, 100 Kilometer südlich von Köln: Der ehemalige Militäroffizier Walther Klug Rivera, der wegen seiner Beteiligung an der Entführung, dem Mord und dem Verschwinden von 23 verurteilt wurde Arbeiter in den Wasserkraftwerken El Toro und El Abanico im Andensektor in der Nähe von Los Angeles. Nur auf einer Italienreise verhaftete die Polizei den von Interpol gesuchten chilenischen Deutschen im Sommer 2019. Anfang Februar 2020 lieferte Italien den 69-jährigen ehemaligen Offizier an Chile aus. Dort ist er jetzt wieder vor Gericht.

Von den ersten Tagen nach dem 11. September 1973 an organisierte er, der damals 23-jährige Leutnant Walther Klug Rivera, ein Haft- und Folterlager. Er errichtete dieses Lager in den Ställen des Infanterieregiments Nr. 3 von Mountain Los Angeles. Dort wurden Hunderte von Gefangenen gefoltert, viele von ihnen getötet. Klug besuchte ständig das örtliche Gefängnis und suchte nach Gefangenen, die in das Regiment überführt werden konnten. Menschenrechtsorganisationen zufolge sind die meisten der mehr als 100 aus der Region Biobío verschwunden und haben dieses Lager durchlaufen.

Gefangene, die es geschafft haben zu überleben, bezeichneten Klug als besonders brutal und sadistisch. Die Menschenrechtsanwältin Patricia Parra, die Verwandte der Verschwundenen gegen Klug vertritt, erklärt, dass Klug zusammen mit dem Kommandeur des Alfredo Rehren Pulido Regiments und dem Leiter des Militärischen Nachrichtendienstes (SIM) dieses Regiments, Patricio Martínez Moena, die Hauptverantwortlichen waren von Folter und Mord an dieser Militärbasis.

Klug konnte jedoch seine Karriere fortsetzen – während der Diktatur bis 1990 und auch danach – und stieg zum Oberst auf. Erst im Oktober 2014, kurz nach seiner Pensionierung, verurteilte ihn der chilenische Oberste Gerichtshof im sogenannten ENDESA-Fall zu zehn Jahren und einem Tag Gefängnis. Er wird für seine Teilnahme am qualifizierten Mord an sieben Arbeitern und für die qualifizierte Entführung von vierzehn weiteren Arbeitern in den Wasserkraftwerken El Toro und El Abanico in der Nähe der Stadt Los Angeles im Jahr 1973 verurteilt. Weitere Strafverfahren sind gegen ihn anhängig für das Verschwinden von Gefangenen.

Aber Klug entging der chilenischen Justiz. Da sein Großvater Deutscher war und zu seiner Zeit nach Chile ausgewandert war, hat Walther Klug nach deutschem Recht Anspruch auf die deutsche Staatsangehörigkeit. Deshalb erhielt er im November 2014 einen deutschen Pass bei der deutschen Botschaft in Santiago und kurz nach seiner Flucht aus Chile. Warum hat die deutsche Botschaft die Übergabe des deutschen Passes an einen Soldaten genehmigt, der von der chilenischen Justiz wegen Verbrechen gegen seine Landsleute verurteilt wurde? Könnte oder sollte sich die Botschaft geweigert haben, den Pass an Klug auszustellen? Nach Angaben des Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten prüfen seine Vertretungen im Ausland wie die Botschaft, „ob der Antragsteller im deutschen Suchbuch eingetragen ist“, da dies ein Hindernis für die Ausstellung oder Verteilung eines Passes sein könnte.

Da die chilenischen Behörden auch Klugs Flucht nicht verhinderten, kam er Ende 2014 nach Deutschland. Seitdem lebt er seit mehr als vier Jahren ungehindert in Vallendar, einer schönen Stadt mit 9.000 Einwohnern am Rheinufer in der Nähe der Stadt Koblenz; Dies bestätigte der Vermieter der Wohnung, in der Klug lebte. Sie kannte ihn als eine Person mit immer korrektem Verhalten, die von Anfang an kein Deutsch sprach und es im Laufe der Jahre auch nicht lernte. Er bezahlte seine Miete immer pünktlich in bar und manchmal – wenn er ging – sogar einige Monate im Voraus.

Als pensionierter Offizier der Armee musste sich Klug keine Sorgen um Geld machen: Der chilenische Staat zahlte ihm eine monatliche Rente – ein Privileg, das selbst verurteilte Soldaten in Chile genießen, eine von Rechtsanwältin Patricia Parra stark kritisierte Praxis. Nach seinem Rang erhält Klug weiterhin ein Grundgehalt von ca. 1.200.000 PCL pro Monat, zu dem verschiedene Erhöhungen hinzukommen.

Es gibt keine Klarheit darüber, warum Klug 2014 nach Vallendar kam, dieser kleinen Stadt in Südwestdeutschland. Aber es scheint, dass er Kontakte zur in Vallendar ansässigen Schönstatt-Katholischen Bewegung hatte oder suchte. Im März 2015 wurde Klug zu einem Spanischkurs an die „Marienschule Schönstatt“ eingeladen, eine katholische Schule für Mädchen in dieser Stadt. Wie die Lokalzeitung „Blick aktuell“ berichtet, präsentierte Klug als „Insider“ Chile seine besonderen Mahlzeiten und spektakulären Landschaften den Studentinnen, die „wundervolle Bilder“ machten. Bei einer Befragung bedauert die derzeitige Schulleitung, „dass dieser Verbrecher in unserer Einrichtung war“. Er weist darauf hin, dass der damalige Direktor, der Lehrer und die Schüler des Spanischkurses nicht mehr in der Schule sind.

Klug ist jedoch bereits der zweite „herausragende“ Chilene im Bereich der Schönstattbewegung, zu der die Marienschule gehört „. Francisco Cox, ehemaliger Erzbischof von La Serena, der wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs angeklagt war, lebte mehr als zehn Jahre in Schönstatt. 2004 wurde ihm ein neuer Fall des Missbrauchs eines Kindes unter 17 Jahren in Deutschland vorgeworfen, er wurde 2018 von Papst Franziskus aus dem Klerus entlassen und kehrte schließlich 2019 zur Untersuchung nach Chile zurück.

Die Schönstatt-Bewegung wurde 1914 in der Stadt Vallendar als Erneuerungsbewegung gegründet. Seitdem ist es eine internationale Institution geworden. In Chile unterhält es religiöse Einrichtungen und Privatschulen und hat mächtige Unterstützer wie zum Beispiel die Familie Kast. Ein Sprecher der Schönstatt-Pressestelle erklärte seinerseits, dass nach seinem Wissen „zwischen Herrn Walther Klug und den Schönstatt-Institutionen in Deutschland und Chile keine Beziehungen bestanden und bestehen“. Aber dieser Klug hatte an den spanischsprachigen Messen in Schönstatt teilgenommen und Kontakte gesucht. Andere chilenische Besucher dieser Massen hätten Klug erkannt und das chilenische Konsulat in Deutschland informiert. Demnach empfahl das Konsulat, sich von Klug fernzuhalten, der als deutscher Staatsbürger nicht an Chile ausgeliefert werden sollte. Das chilenische Konsulat in Frankfurt erklärt seinerseits, keine Informationen dazu zu haben.

Wie auch immer, Klug verbrachte vier ziemlich ruhige Jahre in Deutschland. Es wurde erst entdeckt, als er Anfang Juni 2019 mit seinem Partner nach Italien reiste. Es befand sich in einem Hotel in der Stadt Parma, basierend auf einem internationalen Haftbefehl für einen weiteren laufenden Gerichtsfall: den Fall Luis Cornejo Fernández. Es geht um die angebliche Beteiligung von Klug an der Entführung und dem Verschwinden des 23-jährigen Studentenführers und Mitglieds der Kommunistischen Jugend Chiles, dessen Spuren auch 1973 im Infanterieregiment Nr. 3 von Montaña Los Ángeles verloren gingen.

Chile hatte weder einen Durchsuchungsbefehl für Klug durch Interpol für das endgültige Urteil im Fall ENDESA erlassen, noch hatte es Klug aufgefordert, die entsprechende Haftstrafe von zehn Jahren in Deutschland zu verbüßen. Im Juli 2019 beantragte die chilenische Justiz die Auslieferung von Klug auf der Grundlage des Durchsuchungsbefehls im Fall Luis Cornejo. Erst dann erließ sie einen internationalen Haftbefehl für den Fall ENDESA und im Oktober beantragte sie auch die Auslieferung von Klug im Zusammenhang mit diesem Fall. Am 4. Dezember 2019 gab der Oberste Gerichtshof Italiens dem chilenischen Antrag statt, der sich auf ein bilaterales Auslieferungsabkommen mit Chile bezog und darauf hinwies, dass es sich um Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelte.

Schließlich wurde Klug am 6. Februar 2020 an Chile ausgeliefert. Er befindet sich in der Stadt Concepción in Untersuchungshaft, wie das Unterstaatssekretariat für Menschenrechte im chilenischen Justizministerium bestätigt. Am 2. Juni lehnte der Oberste Gerichtshof einen Antrag auf vorläufige Freilassung ab. Klug wurde Richter Carlos Aldana vorgestellt, der für den Fall des Verschwindens von Luis Cornejo zuständig ist, und muss außerdem seine letzte Haftstrafe von zehn Jahren und einem Tag Gefängnis für die sieben ermordeten Arbeiter und die 14 verschwundenen Arbeiter im Fall ENDESA in Chile verbüßen . Patricia Parra, eine Anwältin, die die Schwestern von Luis Cornejo vertritt, hofft, dass Klug auch in einem anderen Prozess wegen Verschwindens strafrechtlich verfolgt werden muss: im Fall von Adelino Pérez Navarrete.

Noch offene Fragen an die deutsche Justiz:

Eine parlamentarische Interpellation des Abgeordneten im Bundestag Jan Korte der Linkspartei (Die Linke) konnte einige Informationen sammeln. Auf diese Anfrage hin bestätigt die Bundesregierung, dass dem Bundeskriminalamt (BKA) und dem Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten seit 2015 ein Durchsuchungsbefehl für Klug durch Interpol bekannt ist. Sie berichten, dass Klug wegen seiner deutschen Staatsangehörigkeit in Deutschland nicht gesucht wurde. Es wird auf Artikel 16 der deutschen Verfassung verwiesen, der festlegt, dass Deutschland deutsche Staatsbürger nicht an Staaten außerhalb der Europäischen Union ausliefert.

Seitens der deutschen Justiz wäre es jedoch möglich gewesen, unabhängige strafrechtliche Ermittlungen gegen Klug einzuleiten, und wie der stellvertretende Korte betont, „war es das Mindeste, was zu erwarten war“. Tatsächlich hat die Koblenzer Staatsanwaltschaft im März 2016 die Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen gegen Klug geprüft – und abgelehnt, wie Oberstaatsanwalt Rolf Wissen erklärt. Im Interpol-Durchsuchungsbefehl im Fall von Luis Cornejo, der zu diesem Zeitpunkt der Staatsanwaltschaft zur Verfügung stand, wurde nur erwähnt, dass „der gesuchte Mann 2013 angeblich ein Internierungslager in Chile betrieben hat, in dem er sich befand Er übertrug eine Person, die später nicht mehr auftauchte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hätte dieses Verbrechen nach deutschem Recht vorgeschrieben; ausschließlich das Verbrechen des qualifizierten Mordes schreibt nicht vor;

Nach so vielen Jahren des Fehlens musste es als qualifizierter Mord angesehen werden, sagt Andreas Schüller vom „Europäischen Zentrum für Verfassung und Menschenrechte“ (ECCHR). Ein Generalstaatsanwalt sollte diese Fälle untersuchen, und von einer Person dieses Ranges könnte auch erwartet werden, dass sie „Kenntnis von Verbrechen gegen die Menschlichkeit hat, die in den 1970er Jahren in Chile und anderswo begangen wurden, und dass er dies daher auch wissen sollte Hinweise auf solche Aktivitäten in diesem Zeitraum und in diesem Kontext richtig interpretieren. Am Ende waren dies keine geringfügigen Verbrechen, sondern die schwersten Verstöße gegen die Menschenrechte und Verbrechen des Staates.

Nach dem 2010 in Kraft getretenen „Internationalen Übereinkommen der Vereinten Nationen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen“ stellt die weit verbreitete oder systematische Praxis des Verschwindenlassens ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar. Deutschland ist als Vertragsstaat verpflichtet, Fälle von Verschwindenlassen zu untersuchen und „seine eigene Straftat des Verschwindenlassens in das deutsche Strafgesetzbuch aufzunehmen“, erklärt die Vertreterin der Kommission gegen Verschwindenlassen bei den Vereinten Nationen, Barbara Lochbihler. Deutschland musste den Vereinten Nationen lediglich einen Bericht über die in diesem Bereich erzielten Fortschritte vorlegen.

Darin heißt es, dass sie die bestehenden Straftaten des deutschen Rechts für ausreichend erachtet, um Straftaten im Falle eines Verschwindenlassens zu untersuchen. Sie bestätigt jedoch, dass sie die Prüfung auf mögliche Änderungen des deutschen Rechts nicht abgeschlossen hat.

Wenn die Position der Nichtumsetzung beibehalten würde – kritisiert der ehemalige Abgeordnete der Grünen im Europäischen Parlament Lochbühler – wäre dies „ein falsches Signal im politisch-rechtlichen Bereich“ und würde die Glaubwürdigkeit Deutschlands beeinträchtigen.

Der stellvertretende Korte der Linkspartei fordert, dass die deutsche Regierung zumindest für die Zukunft sicherstellen muss, „dass Deutschland kein sicherer Hafen ist, ein sicherer Hafen für deutsche Kriminelle, die Flüchtlinge aus der Diktatur sind“ und dass sie die Täter dazu bringen muss die Gerichte in Deutschland.

Und Klug ist kein Einzelfall: Der ECCHR-Anwalt Schüller merkt an, dass „die deutschen Strafverfolgungsbehörden die Ermittlungsverantwortung haben, weil deutsche Staatsbürger beteiligt waren“, und kritisiert weiterhin, dass „die deutsche Justiz weggeschaut hat seit Jahrzehnten. “Es gibt den Fall des argentinisch-deutschen Luis Esteban Kyburg, des zweiten Kommandanten der Agrupación Buzos Tacticos de Mar del Plata während der letzten argentinisch-zivil-militärischen Diktatur zwischen 1976 und 1983. Er wird seit 2013 von Interpol wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen ihn gesucht. Menschlichkeit, er floh aus Argentinien und wurde im Juli in Berlin gefunden.

Rechtsanwalt Schueller appelliert auch an die deutsche Verantwortung bei Ermittlungen zu Verbrechen in Colonia Dignidad ». In dieser deutschen Sekte im Süden Chiles wurden politische Gefangene gefoltert und ermordet. Die deutschen strafrechtlichen Ermittlungen zur Klärung dieser Ereignisse blieben erfolglos. 2019 wurden die Ermittlungen gegen den ehemaligen Sektenarzt Hartmut Hopp, der als Schlüsselperson im Kontakt mit der DINA gilt, eingestellt. Derzeit muss die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf entscheiden, ob diese Ermittlungen gegen Hopp und andere Führer der deutschen Sekte wieder aufgenommen werden sollen.

„Der politische Wille fehlt, auch wenn all diese Ereignisse vor langer Zeit stattgefunden haben, müssen sie klar angegangen werden“, erklärt Schüller, „es ist inakzeptabel, diese Fälle einfach rechtzeitig auslaufen zu lassen!“

